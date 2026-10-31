Στις 21 Οκτωβρίου 2026 το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» επισκέφθηκε το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου, μεταφέροντας κι έναν τεράστιο -σε μέγεθος και σημασία- εξοπλισμό. Ο Πάνος Μυλωνάς ήταν ένα παλικάρι 22 ετών, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις 22 Μαρτίου 2004, ενώ πήγαινε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου φοιτούσε. Αυτή η ‘‘Δράση Ζωής’’ που παρουσιάζεται στα σχολεία, γεννήθηκε ως ιδέα μετά το τραγικό αυτό συμβάν, ώστε να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν τα παιδιά σε θέματα τήρησης κανόνων Οδικής Ασφαλείας.

Στόχος του προγράμματος που παρουσιάστηκε ήταν η βιωματική εκπαίδευση των μαθητών – μελλοντικών νέων οδηγών μέσω της χρήσης προσομοιωτών και κατάλληλου εξοπλισμού. Τα παιδιά βίωσαν την επικινδυνότητα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή κάνοντας χρήση κινητού τηλεφώνου, τη σημαντικότητα του να φορούν ζώνη κατά τη διάρκεια ανατροπής με «προσομοιωτές ανατροπής και πρόσκρουσης», το αίσθημα κινδύνου σε διαφορετικές συνθήκες προσομοίωσης της οδήγησης. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια ειδικών προσομοιωτών (απόσπασης προσοχής, επίδρασης βάρους κατά τη σύγκρουση κ.ά.).

Ο αριθμός τροχαίων ατυχημάτων, που επιφέρουν θανάτους και σοβαρές αναπηρίες είναι τρομακτικός κι αυξανόμενος. Τέτοια προγράμματα που μαθαίνουν, βιωματικά, στους νέους ανθρώπους τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κι εφιστούν την ανάγκη τήρησής του, είναι αξιέπαινα και συντελούν στην αποτροπή πιθανών τροχαίων συμβάντων.

Ευχαριστούμε, από καρδιάς, το Ι.Ο.ΑΣ. ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ που τόσο παραστατικά και ρεαλιστικά μετέδωσαν στα παιδιά τη σπουδαιότητα γνώσης και τήρησης ορθής Οδικής Συμπεριφοράς.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ