Η Black Friday για το 2026 έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας στους καταναλωτές επιπλέον χρόνο για τις αγορές τους.
Η Black Friday για το 2026 έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας στους καταναλωτές επιπλέον χρόνο για τις αγορές τους.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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