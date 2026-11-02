Η διάρρηξη κυλικείου δημοτικού σχολείου του Δήμου Ηρακλείου, έγινε αντιληπτή σήμερα, από τη διευθύντριά του. Ο δράστης ή οι δράστες φέρεται να κατάφεραν να μπουν μέσα στην αυλή του σχολείου από κάποια πόρτα, ενώ σπάζοντας το τζάμι του κυλικείου κατάφεραν να αποσπάσουν κάποιο μικροποσό. Μόλις έγινε αντιληπτή η διάρρηξη ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έφτασε στο σχολείο για τις απαιτούμενες ενέργειες, ενώ άμεσα προωθήθηκε η έναρξη εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών. Σύμφωνα με τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το σχολείο λειτούργησε κανονικά και χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα.