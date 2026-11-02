WSJ: Οι ΗΠΑ πιέζουν για επανέναρξη των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

WSJ: Οι ΗΠΑ πιέζουν για επανέναρξη των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

02/11/2026
Ωρα μηδέν για την κρίσιμη μάχη του Τσάμπιονς Λιγκ

Ωρα μηδέν για την κρίσιμη μάχη του Τσάμπιονς Λιγκ

02/11/2026
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από δύο βλήματα κοντά στη Σαουδική Αραβία

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από δύο βλήματα κοντά στη Σαουδική Αραβία

02/11/2026

«Δεν έχουμε άλλο χρόνο»: Τα τελευταία λόγια πριν από τη συντριβή του τζετ με τους εννέα νεκρούς στη Φλόριντα

«Δεν έχουμε άλλο χρόνο»: Τα τελευταία λόγια πριν από τη συντριβή του τζετ με τους εννέα νεκρούς στη Φλόριντα

02/11/2026
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02-11-2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02-11-2026

02/11/2026
Συνεδριάζει τη Δευτέρα υπό τον πρωθυπουργό το υπουργικό συμβούλιο: Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα υπό τον πρωθυπουργό το υπουργικό συμβούλιο: Δείτε τα θέματα της συνεδρίασης

01/11/2026
Σητεία: Ο Ερωτόκριτος ζωντανεύει στις τάξεις

Σητεία: Ο Ερωτόκριτος ζωντανεύει στις τάξεις

01/11/2026
ΕΣΠΑ
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

WSJ: Οι ΗΠΑ πιέζουν για επανέναρξη των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας

by anatolh kim
02/11/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί πίεση από τον Σεπτέμβριο προκειμένου να ξαναρχίσουν το ταχύτερο δυνατόν οι εξαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη, μέσω αγωγών που διέρχονται από την Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών με σκοπό να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός ως προς τις ενεργειακές εγκαταστάσεις των δυο εμπόλεμων κρατών, ανέφερε χθες Κυριακή η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην ομάδα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στις κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ και της Ουκρανίας.

Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, η ιδέα, που εισηγούνται οι αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω αμερικανικής ενδιάμεσης εταιρείας, για να παρακάμπτονται ευρωπαϊκές κυρώσεις σε ισχύ, δημιουργώντας ταυτόχρονα δυνητικά πολύ κερδοφόρα ευκαιρία για αμερικανούς επενδυτές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της Wall Street Journal.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing