Ισοπαλία εκτός έδρας για τον ΑΟΑΝ στην 6η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ εθνικής 1-1 με τον ΠΟΑ, αν και προηγήθηκε με γκολ στο 16′ του Μιχάλη Μαρινάκη.
Αντίθετα η ΑΕ Νεάπολης γνώρισε νέα ήττα εκτός έδρας αυτή τη φορά 3-0 από τον Γιούχτα.
Ισοπαλία εκτός έδρας για τον ΑΟΑΝ στην 6η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ εθνικής 1-1 με τον ΠΟΑ, αν και προηγήθηκε με γκολ στο 16′ του Μιχάλη Μαρινάκη.
Αντίθετα η ΑΕ Νεάπολης γνώρισε νέα ήττα εκτός έδρας αυτή τη φορά 3-0 από τον Γιούχτα.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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