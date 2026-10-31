Ισοπαλία εκτός έδρας για τον ΑΟΑΝ στην 6η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ εθνικής 1-1 με τον ΠΟΑ, αν και προηγήθηκε με γκολ στο 16′ του Μιχάλη Μαρινάκη.

Αντίθετα η ΑΕ Νεάπολης γνώρισε νέα ήττα εκτός έδρας αυτή τη φορά 3-0 από τον Γιούχτα.