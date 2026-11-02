Η Μαρία Θεοδοσάκη, η Στέγη Βιτσένζος Κορνάρος και οι Εκδόσεις Αρμός σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Το φευγιό».

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 20:30 στη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Θανάσης Λάλας, εικαστικός – συγγραφέας

Αντώνης Ανηψητάκης, μέλος της Δ.Ε. της Στέγης

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν:

Αφροδίτη Καλεράντε και Μαρία Σταυρακάκη

Η ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ γεννήθηκε στην Αθήνα και έζησε τα παιδικά της χρόνια στην Κρήτη. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη ανθρωπιστικές επιστήμες με μεταπτυχιακή σπουδή στην Ιστορία της Φιλοσοφίας. Σήμερα ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως εκπαιδευτικός. Από το 2012 αρθρογραφεί και συνεργάζεται με τοπικές εφημερίδες της Κρήτης καθώς και διαδικτυακές ιστοσελίδες. Το κόκκινο κοχύλι, από τις εκδόσεις Αρμός, είναι το πρώτο της βιβλίο. Μετά την έκδοσή του κρίθηκε ως άξιο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Παράλληλα έχει διακριθεί με τρία βραβεία σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ποίησης, για ποιήματα που περιέχονται στην πρώτη ποιητική της συλλογή, Άγρια μέντα. Το φευγιό αποτελεί το δεύτερό της μυθιστόρημα.

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση θα βρεθώ στις 6-11-2026 στη Σητεία, την πόλη των εφηβικών μου χρόνων και ονείρων. Ένα απ’ αυτά ήταν και η συγγραφή. Στη φιλόξενη Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ λοιπόν, εκεί που άλλοτε μοιραζόμουν με τους φίλους μου το όνειρο, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του τρίτου μου βιβλίου με τίτλο : ΤΟ ΦΕΥΓΙΟ. Ένα βιβλίο στο οποίο οι ήρωές του έρχονται να υμνήσουν την αγάπη, την ενσυναίσθηση και το μεγαλείο της γυναικείας φιλίας μέσα από αντίξοες συνθήκες με μοναδικό προορισμό το ΦΩ Σ…» Μαρία Θεοδοσάκη

Υπάρχει άραγε αληθινή φιλία ανάμεσα στις γυναίκες;

Η Μυρσίνη και η Άννυ θα συναντηθούν για να αποδείξουν το μεγαλείο της γυναικείας φιλίας! Η Μυρσίνη συντηρήτρια έργων τέχνης, ερασιτέχνης ζωγράφος, ρομαντική και ονειροπόλα η οποία ζει μέσα από τα χρώματα θα γνωρίσει την Άννυ, όταν σχεδόν ο μισός κόσμος της θα έχει καταρρεύσει. Η Άννυ είναι τυφλή, που όμως ρουφάει τη ζωή μέχρι το μεδούλι. Η διαισθητική της ικανότητα θα γίνει αφορμή για τη Μυρσίνη να ανακαλύψει την προσωπική της «αχρωματοψία» και ένα νέο κόσμο με αληθινά χρώματα… Μετά τη γνωριμία τους η ζωή τους θα γνωρίσει απροσδόκητες εξελίξεις που θα δοκιμάσουν τις ανθρώπινες αντοχές τους, καταστάσεις τέτοιες που μόνο η ζωή ξέρει να δημιουργεί, ξεπερνώντας τη φαντασία και του πιο ευφυούς σκηνοθέτη! Καταλυτική φιγούρα στις δοκιμασίες αυτές του πόνου, του έρωτα, του θανάτου, ο Χαρίλαος, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα.