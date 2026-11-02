Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Δήμαρχο, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις και ιδέες, αλλά και να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του Δήμου και, ειδικότερα, του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα είχαν να του πουν τα παιδιά και απάντησε στις ερωτήσεις τους, εξηγώντας με απλό και κατανοητό τρόπο πώς λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη του τόπου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωστής Λυμπερίου και η Αντιδήμαρχος Παιδείας κα Μαριάννα Ξενικάκη.

Η επίσκεψη εξελίχθηκε σε μια ζωντανή και εποικοδομητική συζήτηση, γεμάτη παιδικό αυθορμητισμό, ενδιαφέρουσες σκέψεις και δημιουργικές προτάσεις.

Η συμμετοχή των παιδιών σε τέτοιες δράσεις αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία γνωριμίας με τους θεσμούς της Δημοκρατίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καλλιεργώντας από μικρή ηλικία την ενεργό συμμετοχή, τον διάλογο και την υπευθυνότητα του αυριανού ενεργού πολίτη.