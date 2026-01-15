Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών, με θέμα τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται μετά την ολοκλήρωση του Γυμνασίου. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας του σχολείου μας να στηρίξει τους μαθητές και τις οικογένειές τους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο λήψης αποφάσεων.

Την ενημέρωση πραγματοποίησε η υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Στεφανία Κορδία, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές διαδρομές, τις προοπτικές κάθε επιλογής και τις παραμέτρους που καλούνται να λάβουν υπόψη τους οι μαθητές και οι οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Κορδία είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη ενημέρωση και προς τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας πριν από λίγο καιρό, ώστε τα παιδιά να έχουν μια πρώτη βασική εικόνα των δυνατοτήτων τους.

Ωστόσο, ως σχολική κοινότητα θεωρούμε ότι δεν αρκεί να ενημερώνονται μόνο οι μαθητές. Η σωστή, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των γονέων είναι εξίσου –αν όχι περισσότερο– σημαντική, καθώς οι γονείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη, την καθοδήγηση και τη διαμόρφωση των τελικών επιλογών των παιδιών τους. Όταν οι γονείς έχουν πλήρη γνώση των εκπαιδευτικών επιλογών, μπορούν να σταθούν ουσιαστικοί συνοδοιπόροι των παιδιών τους, να ακούσουν τις ανησυχίες τους και να τα βοηθήσουν να πάρουν συνειδητές αποφάσεις, βασισμένες τόσο στα ενδιαφέροντα όσο και στις δυνατότητές τους. Έτσι, το σχολείο μας επιδιώκει σταθερά να λειτουργεί ως γέφυρα ενημέρωσης και υποστήριξης, ενισχύοντας τον διάλογο με τους γονείς και αξιοποιώντας τη συμβολή εξειδικευμένων επιστημόνων και φορέων, με στόχο να προσφέρουμε στους μαθητές μας τα εφόδια που χρειάζονται για να σχεδιάσουν με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα το μέλλον τους. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε η σημερινή δράση.

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Κορδία για την ενημέρωση, καθώς και όλους τους γονείς που συμμετείχαν.

2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου