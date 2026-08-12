Δύο γυναίκες, μια αρχιτεκτόνισσα και μια πολιτικός μηχανικός, εργάζονται μαζί ως υπάλληλοι σε ένα τεχνικό γραφείο.

Η παράσταση ξεδιπλώνει μια τυπική, εξαντλητική ημέρα στη δουλειά τους. Βρίσκονται εγκλωβισμένες ανάμεσα σε παράλογα deadlines, πιεστικά αφεντικά, ασταμάτητα emails και απαιτητικούς πελάτες. Μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο με σχέδια, φακέλους, καφέδες, γλυκά και βιταμίνες, προσπαθούν να διατηρήσουν τις ισορροπίες τους. Παλεύουν ταυτόχρονα με τα επαγγελματικά τους καθήκοντα και τα προσωπικά τους διλήμματα. Μια κωμωδία για τον κόσμο της επισφαλούς εργασίας , των απροσδιόριστων ορίων , της διαρκούς πίεσης και των αντοχών μιας γενιάς που μεγάλωσε με άλλες υποσχέσεις.

Μια

Σκηνοθεσία: Ανδριάνα Παϋσανίδου, Μαρίνα Νικητοπούλου

Είσοδος: Ελεύθερη

Χώρος: Πάρκο Μίνως Ιεράπετρας

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 21:00.

Οργάνωση: Δήμος Ιεράπετρας