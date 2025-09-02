Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προκηρύσσει τον 31ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας, ένα διαγωνισμό – θεσμό που συνεχίζει με νέες ιδέες και νέες προοπτικές και επιθυμεί να ανανεώσει τους δεσμούς των γραμμάτων με τις νεότερες γενιές.

Ως το 2011 ο διαγωνισμός ήταν ενταγμένος στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Τριημέρου Λόγου και Τέχνης , ενώ ως το 2014 αποτέλεσε αυτόνομη πολιτισμική δράση. Το 2025 επανέρχεται αυτόνομα, μετά από 10 χρόνια, ως μία από τις προτεραιότητες πνευματικών αναζητήσεων του Δήμου μας!

Ο φετινός Διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στη μνήμη των δύο τελευταίων Αντιστασιακών του τόπου μας, των αειμνήστων Γεωργίου Χατζηδάκη και Δώρας Φθενάκη- Κοκολάκη, που έφυγαν πρόσφατα από κοντά μας.

Η στάση τους απέναντι στη ζωή και στην Ιστορία υπήρξε φάρος ήθους, αντίστασης και συλλογικής αξιοπρέπειας.

Με τη δράση και τη διαχρονική τους παρουσία, ενσάρκωσαν αξίες που δεν ξεθωριάζουν: τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη νεανική τόλμη και την αταλάντευτη πίστη σε ένα καλύτερο αύριο.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους και εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους.

Θέμα Διαγωνισμού: «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ» Στις πιο σκοτεινές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, η Αντίσταση γεννήθηκε όχι μόνο ως όπλο κατά της βίας, αλλά και ως πράξη ψυχικού μεγαλείου, ελευθερίας και αλληλεγγύης. Σήμερα, 80 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο κόσμος εξακολουθεί να ταλανίζεται από πολέμους, προσφυγιά, ανισότητες, βία, παραπληροφόρηση, τεχνολογική εξάρτηση, υποκρισία, κ.α. Κι όμως, σε κάθε γωνιά, άνθρωποι συνεχίζουν να ορθώνουν το ανάστημά τους: με λόγο και τέχνη οδηγώντας τη σκέψη στην αλήθεια και στην αποτύπωση της με πράξεις. Οι ποιητές μας δίνουν την οπτική τους: «Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου, […]` που σφηνωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα, αδιαφορούν για τις θύελλες, αναπνέουν τις αστραπές και τις κάνουνε μες στους πικρούς τους χυμούς ειρήνη και φως.» Νικηφόρος Βρεττάκος «Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών και διαβατηρίων στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη διπλωματία στα εργοστάσια πολεμικών υλών σ’ αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια στα θούρια στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους στους θεατές στον άνεμο σ’ όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ αντισταθείτε. Τότε μπορεί βέβαιοι να περάσουμε προς την Ελευθερία.» Μιχάλης Κατσαρός, Κατά Σαδδουκαίων «Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου, ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου, ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης, ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος. Αλλά δεν παζαρεύω κι ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου θ΄ αντιστέκομαι.» Σαμίχ Αλ Κάσεμ-Παλαιστινιακή ποίηση

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί δημιουργούς από όλη την Ελλάδα να υψώσουν τη δική τους φωνή μέσα από τη λογοτεχνία, συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό-φόρο τιμής όχι μόνο στους αγώνες του παρελθόντος, αλλά και τις αντιστάσεις του παρόντος.

Είδη Διαγωνισμού: 1. Ποίηση 2. Διήγημα 3. Δοκίμιο 4. Παραμύθι Κατηγορίες: 1. Ενήλικες 2. Μαθητές Λυκείου 3. Μαθητές Γυμνασίου

Όροι συμμετοχής: 1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες όπου κι αν διαμένουν, καθώς και αλλοδαποί κάτοικοι της χώρας που γράφουν ελληνικά. 2) Κάθε δημιουργός μπορεί να πάρει μέρος σε όλα τα είδη του διαγωνισμού. 3) Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα.

Τα ποιήματα θα πρέπει να είναι τρία για τον κάθε δημιουργό μέχρι μία σελίδα το καθένα ή μία ποιητική σύνθεση μέχρι τρεις σελίδες.

Το Παραμύθι, το Δοκίμιο και το Διήγημα θα πρέπει να έχει έκταση ως δέκα σελίδες. (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος γραμμάτων 10).

4) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν έναν φάκελο στην διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ (Για τον 31 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας) Στο φάκελο αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν: α) Τα έργα σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίγραφα (γραμματοσειρά: Arial, μέγεθος γραμμάτων: 10, τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντος χωρίς καμία άλλη ένδειξη. β) Ένας μικρότερος φάκελος όπου εξωτερικά θα γράφει το ψευδώνυμο και το λογοτεχνικό είδος όπου επιθυμεί να συμμετάσχει, εσωτερικά δε, τα παρακάτω στοιχεία: Ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, τόπο γέννησης, τόπο καταγωγής, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail. (Όσοι συμμετέχουν και σε όλα τα είδη, θα πρέπει να εσωκλείσουν και δεύτερο ή τρίτο μικρό φάκελο – ένα για κάθε είδος – με το ίδιο πάντα ψευδώνυμο). 5) Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται. 6) Προθεσμία υποβολής: Ως 28 Σεπτεμβρίου 2025, (σφραγίδα ταχυδρομείου). Τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2025 στον Άγιο Νικόλαο. Βραβεία: Θα απονεμηθούν βραβεία στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας, ειδικές διακρίσεις και έπαινοι στους συμμετέχοντες.

Κριτική Επιτροπή: Τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή λογοτεχνών, εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της προθεσμίας. Πληροφορίες: [email protected] , 2841089513

Καλούνται οι Δήμοι, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και τα Μ.Μ.Ε. να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που έχει στόχο την ανάδειξη και την προβολή των πνευματικών δημιουργών. Οργανωτική Επιτροπή: Πολυχρονάκη Γεωργία – Αντιδήμαρχος Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού, Κωστάκη Μαρία – Φιλόλογος, π. Αντιπρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ, Οδυσσέας Σγουρός – Αρχιτέκτων Μηχανικός, π. Πρόεδρος ΠΟΔΑΝ, Θραψανιώτης Εμμανουήλ – πρ. Βουλευτής Λασιθίου και π. Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΝ