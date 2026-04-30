Νεαρός οδηγός συνελήφθη το μεσημέρι για παραβάσεις του άρθρου 290Α ΠΚ (επικίνδυνη οδήγηση) στον Άγιο Νικόλαο. Ο 28χρονος ημεδαπός οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, καθώς έκανε επικίνδυνους ελιγμούς οδηγώντας αυτοκίνητο 4Χ4 στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος Αγίου Νικολάου, στον Ξηρόκαμπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν με τρόπο που έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και διερχομένων, τη στιγμή μάλιστα που η σχολική μονάδα είχε ολοκληρώσει τη λειτουργία της και τα παιδιά αποχωρούσαν από το χώρο.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Διοικητής της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, κ. Πέτρος Ζερβάκης, η επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του οδηγού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, λόγω της παρουσίας ανηλίκων και της αυξημένης κίνησης πεζών στο σημείο.

Ο ημεδαπός οδηγός θα οδηγηθεί την Παρασκευή το πρωί στον Εισαγγελέα, στα δικαστήρια Νεάπολης.

Του επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, με πρόστιμα ύψους 2.500 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 16 μήνες.