Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου τα σχολεία θα υποδεχθούν τους μαθητές και η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αγίου Νικολάου Κατερίνα Σπυροπούλου μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ποικίλα και πολύ σημαντικά ζητήματα.

Αρχικά υπενθύμισε ότι η Ένωση Γονέων είχε καταθέσει έγγραφο προς τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου τον Μάιο, που του ζητούσαν μια συνάντηση για τον έγκαιρο προγραμματισμό, ζητώντας ενημέρωση για την σχολική στέγη, το πλάνο για τις απεντομώσεις, τον καθαρισμό του πρασίνου των σχολείων, τους ελαιοχρωματισμούς, τις σχολικές καθαρίστριες και όλες τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν ώστε να είναι έτοιμα τα σχολεία κατά το άνοιγμα τον Σεπτέμβρη.

Αγκάθι η έλλειψη σχολικών επιτροπών

Ανέδειξε ότι η έλλειψη σχολικών επιτροπών δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Υπογράμμισε ότι όταν υπήρχαν οι σχολικές επιτροπές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας τα εκάστοτε ζητήματα που υπήρχαν συζητούνταν μέσω της επιτροπής και ορίζονταν μαζί με τις Διευθύνσεις των σχολείων και το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και υπήρχε μια προτεραιοποίηση με βάση τις ανάγκες του κάθε σχολείου. Πλέον δεν γνωρίζουν ποιος κάνει αυτή την προτεραιοποίηση και όπως της έχουν μεταφέρει οι Διευθύνσεις των σχολείων, δεν απαντώνται τα αιτήματά τους.

Για το πολύπαθο Δημοτικό Σχολείο Σισίου, σχολίασε ότι «φτιάχτηκε» ναι μεν η στέγη αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο το σχολείο στεγάζεται σε λυόμενα. Επίσης συμπλήρωσε ότι στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχει πρόβλημα με ένα κορμό δέντρου στην αυλή, το οποίο έχει εντοπιστεί εδώ και χρόνια και ούτε φέτος λύθηκε. Σημείωσε πως δεν αρκεί το ότι φτιάχνονται οι τουαλέτες του Σισίου, πρέπει να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση. Επεσήμανε «δεν είναι δυνατόν σε ένα σχολείο που έχει τόση δυναμική λόγω του τουρισμού να καταγράφεται μείωση του μαθητικού πληθυσμού». Θεωρεί πως αυτό συμβαίνει καθώς το Σίσι γειτνιάζει με τα Μάλλια και τη Νεάπολη και κάποιοι γονείς επιλέγουν αντί να πάνε τα παιδιά τους στα λυόμενα του Σισίου, να τα πάνε στα Μάλλια ή στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης.

Στην Ελούντα που αποτελεί και εκείνη μια ιδιαίτερα τουριστική περιοχή, διαπιστώνεται αύξηση του μαθητικού πληθυσμού γεγονός που επηρεάζεται και από το ότι δεν υπάρχει όμορη κοντινή περιοχή που να μπορεί να απορροφήσει αυτόν τον μαθητικό πληθυσμό.

Αναφορικά με τη Μεσοράχη σχολίασε πως δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη.

Για το 6ο και 7ο Νηπιαγωγείο ανέδειξε ότι στεγάζονται σε ιδιωτικά κτίρια ενώ πρόσθεσε πως το 5ο Δημοτικό δεν έχει προαύλιο και δεν έχει λυθεί το θέμα του να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διπλανό μπάσκετ τα παιδιά. Σημείωσε «είναι τρομερό να βλέπεις ότι υπάρχει ένας χώρος που θα μπορούσαν να παίξουν τα παιδιά μπάσκετ και να προπονηθούν την ώρα της γυμναστικής και αυτό να μην μπορεί να γίνει διότι για να μπορούν τα παιδιά να το χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες εργασίες ώστε να είναι ασφαλής ο χώρος».

Για το 2ο και 3ο Γυμνάσιο επεσήμανε ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν φέτος στις τουαλέτες ήταν μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση· η προηγούμενη παρέμβαση που είχε γίνει ήταν από τους Συλλόγους Γονέων πριν αρκετά χρόνια. Δήλωσε πως «είναι κρίμα οι Σύλλογοι Γονέων, τα χρήματα που συγκεντρώνουν για να στηρίξουν οικονομικά αδύναμες οικογένειες ή άλλες δραστηριότητες του σχολείου να τα διαθέτουν σε επισκευές και σε πάγια έξοδα για τα οποία θα πρέπει να μεριμνεί το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση που έχει αναλάβει τα κτήρια. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητες οι συντηρήσεις των σχολείων και όχι να πρέπει να αναζητούνται προγράμματα για να μπορέσουν να γίνουν τα αυτονόητα.»

Υπογράμμισε πάντως ότι παραμένει το ζήτημα με τις λυόμενες αίθουσες στο 3ο Γυμνάσιο.

Σημείωσε ότι στην Κριτσά υπάρχει ένα υπέροχο κτήριο δημοτικού το οποίο θα πρέπει να γεμίσει με παιδιά αναδεικνύοντας πως είναι σημαντικό αυτά τα παιδιά πηγαίνοντας προς το Γυμνάσιο να μην αναζητήσουν κάποιο άλλο σχολείο της πόλης του Αγίου Νικολάου για να φοιτήσουν αλλά να παραμείνουν στο Γυμνάσιο Κριτσάς. Διερωτήθηκε λοιπόν, «πως θα μπορέσουμε να ζητήσουμε από αυτούς τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους στο Γυμνάσιο, όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει κτήριο γυμνασίου αλλά υπάρχουν τρεις λυόμενες αίθουσες;»

Στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς διαπιστώνεται αύξηση του μαθητικού δυναμικού ενώ επεσήμανε ότι υπάρχει και πολύ καλός βρεφονηπιακός σταθμός.

Ανέδειξε ότι παραμένει, το πρόβλημα με τη σχολική στέγη στο Γυμνάσιο, το Λύκειο και το ΠΕΠΑΛ Νεάπολης ενώ παρουσίασε πως πιθανότατα οδεύουμε σε άλλη μια χρονιά παράτασης της συγκατοίκησης των τριών ανωτέρω σχολείων.

Στάθηκε στη δημιουργία σχολείων όπως το Μουσικό Σχολείο Καβουσίου και το ΕΝΕΓΥΛ στην Ιεράπετρα, που δεν στεγάζονται σε κανονικά σχολικά κτήρια αναδεικνύοντας ότι πρόκειται για σημαντικές δομές που θα έπρεπε να έχουν τους σχολικούς χώρους που τους αρμόζουν.

Για το ειδικό δημοτικό και ειδικό νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου ανέφερε ότι, κάθε αίθουσα χρειάζεται air condition λόγω της συνθήκης του μαθήματος κάτι που δεν υπάρχει. Στάθηκε και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος προαυλισμού για αυτά τα παιδιά.

Συμπλήρωσε ότι δεν έχουν αίθουσες στο ειδικό δημοτικό και στο ειδικό νηπιαγωγείο δηλώνοντας πως πρέπει να ακολουθήσουν κινήσεις.

Παρουσίασε την ανάγκη δημιουργίας στεγάστρων στα προαύλια.

Ανέφερε παραδειγματικά ότι στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο παρόλου που γίνεται μια μεγάλη παρέμβαση αυτό το διάστημα, στέγαστρο δεν θα τοποθετηθεί.

Στάθηκε σε ένα σημαντικό ακόμη ζήτημα αναφέροντας, πως για έναν γονέα στον Δήμο Αγίου Νικολάου, για παράδειγμα όπου μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί το ΚΔΑΠ ΑμεΑ και το ΕΕΕΕΚ δεν είναι δυνατό να δεχθεί παιδιά με αναπηρία, οι μοναδικές διαθέσιμες επιλογές είναι ουσιαστικά περιορισμένες όπως π.χ. το ΕΝΕΓΥΛ Ιεράπετρας ή αντίστοιχα του Ηρακλείου.

Συνοψίζοντας και αν έπρεπε να δώσει η Πρόεδρος ένα τίτλο για τη σχολική στέγη στον Άγιο Νικόλαο θα ήταν: «παραμένουμε να ζητάμε απελπισμένα ως γονείς και κηδεμόνες σχολεία» αναδεικνύοντας ότι πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτούν σχολεία.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ