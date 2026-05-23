Χαιρετισμός Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για τον εορτασμό των επετείων της Μάχης της Κρήτης και της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου:

Δύο κορυφαίες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας: τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων Ποντίων που ξεριζώθηκαν και εξοντώθηκαν από την πατρίδα τους κατά τη θηριωδία της Γενοκτονίας, αλλά και τον ηρωισμό όσων αγωνίστηκαν και έπεσαν στη Μάχη της Κρήτης υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της Πατρίδας μας τιμούμε σήμερα.

Στεκόμαστε με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό απέναντι στις δύο αυτές κορυφαίες στιγμές της ιστορικής μνήμης του Ελληνισμού.

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του ημερολογίου του χρόνου, στεκόμαστε στην επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων από το τουρκικό κράτος που αποτελεί όπως όλοι γνωρίζουν μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας μας με τις γνωστές βαρβαρότητες στις κοινότητες, στις πατρογονικές εστίες και στον πολιτισμό αιώνων που χτυπήθηκε ανελέητα από την τουρκική βαρβαρότητα και από την άλλη αποτίουμε φόρο τιμής στους ήρωες της Μάχης της Κρήτης, σε όλους εκείνους που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη βαρβαρότητα, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη ύπαρξη.

Τιμούμε τα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων και διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη που επέζησε μαζί τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Τιμούμε τον αγώνα των κρητικών που γράφτηκε με αίμα και αυτοθυσία λίγα χρόνια αργότερα και έμελλε να αποτελέσει παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης αφού ο κρητικός λαός απέδειξε πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται με αγώνα και ενότητα.

Οι δύο αυτές επέτειοι μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές ιστορικές στιγμές, όμως ενώνονται με ένα κοινό νήμα: τη δύναμη της μνήμης, της αντοχής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απέναντι στη βία, τον διωγμό και την καταπίεση.

Κάθε Μάη μνημονεύουμε, τιμούμε και δοξάζουμε τους προγόνους μας.

Ο Πόντος στις 19 Μαΐου θρηνεί και μνημονεύει, την αρχή της Γενοκτονίας.

Η Κρήτη στις 20 Μαΐου τιμά και δοξάζει την αρχή της Μάχης της Κρήτης.

Αιωνία η Μνήμη στους ηρωικώς αγωνισαμένους και τους μαρτυρικώς πεσόντες.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης