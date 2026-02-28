Σύμφωνα με το πρόσφατο δημοσίευμα του διεθνώς καταξιωμένου ταξιδιωτικού οδηγού Condé Nast Traveller, η Κρήτη αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για φαγητό το 2026.

Στην ετήσια λίστα «The world’s best food destinations for 2026 travel have been crowned» («Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί στον κόσμο που αναδείχθηκαν για ταξίδια το 2026»), η Κρήτη ξεχωρίζει στη 2η θέση παγκοσμίως πίσω μόνο από τη Βοστώνη και μπροστά από άλλους διεθνείς προορισμούς.

Ταυτόχρονα η Κρήτη αναδείχθηκε ως ο καλύτερος ευρωπαϊκός προορισμός στη λίστα των 10 κορυφαίων επιλογών για τη γαστρονομία, ανάμεσα σε πόλεις και περιοχές από όλο τον κόσμο. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει το πλούσιο Κρητικό γαστρονομικό πολιτισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στα τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ειδική αναφορά γίνεται και στο ντάκο, που αναφέρεται ως «μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αξέχαστες γεύσεις της κρητικής κουζίνας».

ΛΕΩΝ.Κ.