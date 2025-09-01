Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας (19 Αυγούστου) σας καλεί να συμμετάσχετε σε μια ξεχωριστή διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας, με θέμα: «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσα από τα μάτια μας».

Η έκθεση έχει ως στόχο να αναδείξει τον τόπο μας μέσα από τη ματιά των ανθρώπων που τον ζουν καθημερινά — τις γειτονιές, τη φύση, τις στιγμές, τους ανθρώπους, τα τοπία και τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τον Δήμο μας ξεχωριστό.

Όροι Συμμετοχής:

Η έκθεση απευθύνεται σε κατοίκους, δημότες αλλά και επισκέπτες του Δήμου Αγίου Νικολάου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φωτογραφικής εμπειρίας.

Αριθμός φωτογραφιών:

Κάθε συμμετέχων μπορεί να αποστείλει έως 3 φωτογραφίες.

Θεματολογία:

Οι φωτογραφίες πρέπει να απεικονίζουν μέρη, πρόσωπα ή στιγμές από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, όπως εσείς τα βλέπετε και τα αγαπάτε.

Υποχρεωτική αναφορά τοποθεσίας

Σε κάθε φωτογραφία, θα πρέπει να αναφέρεται η τοποθεσία που απεικονίζεται (είτε στην περιγραφή είτε στον τίτλο του αρχείου).

Μορφή & Ανάλυση αρχείων:

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν σε καλή ανάλυση σε μορφή .jpg ή png.

Τρόπος Υποβολής:

Αποστέλλονται στο email: [email protected]

Προθεσμία υποβολής: 15/09/2025

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28410 – 89513

Χρήση φωτογραφιών:

Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε διαδικτυακή έκθεση στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου.

Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και σε έντυπες ή ψηφιακές εκδόσεις του Δήμου για σκοπούς προβολής, με αναφορά στο όνομα του φωτογράφου.

Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους δημιουργούς.

Η αποστολή φωτογραφιών συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής.

Ας δείξουμε όλοι μαζί τον Δήμο μας μέσα από τη δική μας ματιά.

Μικρές στιγμές, αγαπημένες γωνιές, πρόσωπα και φως.

Ο τόπος μας, όπως μόνο εμείς τον γνωρίζουμε.