Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας (19 Αυγούστου) σας καλεί να συμμετάσχετε σε μια ξεχωριστή διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας, με θέμα: «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέσα από τα μάτια μας».
Η έκθεση έχει ως στόχο να αναδείξει τον τόπο μας μέσα από τη ματιά των ανθρώπων που τον ζουν καθημερινά — τις γειτονιές, τη φύση, τις στιγμές, τους ανθρώπους, τα τοπία και τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τον Δήμο μας ξεχωριστό.
Όροι Συμμετοχής:
Η έκθεση απευθύνεται σε κατοίκους, δημότες αλλά και επισκέπτες του Δήμου Αγίου Νικολάου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φωτογραφικής εμπειρίας.
Αριθμός φωτογραφιών:
Κάθε συμμετέχων μπορεί να αποστείλει έως 3 φωτογραφίες.
Θεματολογία:
Οι φωτογραφίες πρέπει να απεικονίζουν μέρη, πρόσωπα ή στιγμές από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, όπως εσείς τα βλέπετε και τα αγαπάτε.
Υποχρεωτική αναφορά τοποθεσίας
Σε κάθε φωτογραφία, θα πρέπει να αναφέρεται η τοποθεσία που απεικονίζεται (είτε στην περιγραφή είτε στον τίτλο του αρχείου).
Μορφή & Ανάλυση αρχείων:
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν σε καλή ανάλυση σε μορφή .jpg ή png.
Τρόπος Υποβολής:
Αποστέλλονται στο email: [email protected]
Προθεσμία υποβολής: 15/09/2025
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28410 – 89513
Χρήση φωτογραφιών:
Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε διαδικτυακή έκθεση στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου.
Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και σε έντυπες ή ψηφιακές εκδόσεις του Δήμου για σκοπούς προβολής, με αναφορά στο όνομα του φωτογράφου.
Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους δημιουργούς.
Η αποστολή φωτογραφιών συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής.
Ας δείξουμε όλοι μαζί τον Δήμο μας μέσα από τη δική μας ματιά.
Μικρές στιγμές, αγαπημένες γωνιές, πρόσωπα και φως.
Ο τόπος μας, όπως μόνο εμείς τον γνωρίζουμε.