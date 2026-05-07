Στις 30/4/2026 στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης “Ανοιχτά βιβλία – Ανοιχτά μυαλά” και με αφορμή τον τελευταίο περίπατο της χρονιάς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αντάλλαξαν την αίθουσα διδασκαλίας με το γαλάζιο της θάλασσας, για μια ξεχωριστή δράση υπαίθριας ανάγνωσης.

Με τον ήχο του κύματος, τα παιδιά απόλαυσαν την ανάγνωση αποσπασμάτων από φιλολόγους του σχολείου μας, αποδεικνύοντας ότι η γνώση και η φιλαναγνωσία δεν περιορίζονται σε τοίχους. Η επαφή με το θαλασσινό στοιχείο προσέφερε στους μαθητές την ηρεμία και την έμπνευση που χρειάζονταν για να βυθιστούν στις σελίδες από το “Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ”.

Η δράση αυτή υπενθύμισε σε όλους μας ότι το διάβασμα είναι μια απόλαυση που μας ταξιδεύει, ειδικά όταν συνδυάζεται με την ομορφιά του τόπου μας. Ήταν μια εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των παιδιών ως μια από τις όμορφες σχολικές τους στιγμές.

2ο Γυμνασίου Αγίου Νικολάου