Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φροντίδας Μητρότητας «Παναγία η Παντάνασσα» διοργανώνουν το εκπαιδευτικό συνέδριο : «ΑΝΔΡΑ ΜΟΙ ΕΝΝΕΠΕ ΜΟΥΣΑ…Από την Ομηρική Χίο στο Λασίθι. Από το Μυροβόλο Νησί στον Μυροβλήτη» το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στις 18:00 στο κινηματοθέατρο REX.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει

ομιλίες από τους : Μ. Τσακιράκη εκπαιδευτικό, π΄ Αντώνιο Μπιλάλη Δρ. Ψυχολογίας – Συγγραφέα. Ιλιαδικό Θεατρικό Δρώμενο με τους κ. Σ. Σπυράκη και κα Ε. Τζιώλη εκπαιδευτών του ΟΜΗΡΟΥ ΝΟΣΤΟΣ. Ιλιαδικούς Χορούς και Τραγούδια από τη Σχολή Χορού Γιαννίκου Ταμιωλάκη και τις χιακές χορωδίες ΧΙΟΝΗ του φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου, ΒΟΚΑΡΙΑ του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων και του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θυμιανών με μαέστρο την κα Σ. Κώττη.

Στο κινηματοθέατρο REX θα λειτουργήσει έκθεση βιβλίου του Αγίου Μυροβλήτη Πενταπόλεως Νεκταρίου του Θαυματουργού.

Ενημερωτικό Σημείωμα:

Ασφαλώς όπως δηλαδή αρχίζει το Ιερό Ευαγγέλιο της Αγίας Τραπέζης που μόνο οι ιερείς γνωρίζουν κι οφείλουν και να το αναγινώσουν και να το εφαρμόζουν και να το διδάσκουν λόγοις, έργοις και συγγραφαίς. Ό τι ακριβώς βίωσε κι ο Άγιος Νεκτάριος που τιμάμε τις μέρες αυτές και στον τόπο μας. Αλλά γιατί και πώς;

Όλα άρχισαν πριν πολλά χρόνια τότε που ο μικρός Αναστάσιος εξ Ηπείρου εκ πατρός και Θράκης εκ μητρός είδε το φως της επί γης ζωής σε μια ευλογημένη ατμόσφαιρα τόσο από πλευράς ιστορικής όσο και οικογενειακής και ψυχολογικής. Μάλιστα την εφέστια εικόνα αντιγεγραμμένη έφερε μαζί του έως και την τελευτή του και βρίσκεται σήμερα στην Αίγινα ως Παναγία Σηλυβριώτισσα.

Λόγοι βιοπορισμού θα φέρουν τον μικρό Αναστάσιο που ήδη έχει σφραγιστεί με άριστη παιδαγωγική μητρική και εκκλησιαστική αγωγή ανταποκρινόμενος στα περιβαλλοντικά του βιώματα με αίσια προοιωνιστικές προϋποθέσεις για τα επερχόμενα μεγάλα στάδια που προορίζονταν όσο έζησε και όπου κλήθηκε με απόλυτη επιτυχία στα Πατριαρχεία και στην έναρξη του συγγραφικού του έργου με την επικεφαλίδα Λογίων Θησαύρισμα (Ιερών και Φιλοσοφικών) που θα συνεχίσει να συγγράφει επί 35 έτη έως το 1895 και 1896 που θα εκδοθεί και κατόπιν της επιθυμίας του ίδιου και το 2013 και 2014 με περισσή επιστημονική φροντίδα από ένα άλλο κληρικό με την ευλογία του Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος τον γνωστό μας και ως Δ\ντή του εκκλησιαστικού κέντρου της πόλεώς μας με υποδιευθυντές τους κ.κ.Ν.Σιγανό και Μ.Τσακιράκη και κεντρικό ομιλητή στο παρόν συνέδριο ως Δρ.Ψυχοπαιδαγωγού και Συγγραφέως επιπλέον.

Γιατί εν αρχή ην ο Λόγος; Στο έργο του αυτό με 600 συμβουλές από αρχαιοελληνικές πηγές και αγιογραφικές και αγιοπατερικές από 10 000 αποσπάσματα άριστα ταιριασμένα κι από 300 συγγραφείς εκατέρωθεν έδωσε την ομώνυμη επικεφαλίδα: όπου Λόγια είναι τα λόγια του Κυρίου δηλαδή του Θεού Λόγου κι από εκεί αρχίζουν όλα στη ζωή μας το Α και το Ω υπογραμμός σε όλα.

Πάλι λόγοι ανωτέρας βίας φέρνουν τον μικρό Αναστάσιο ως Παιδονόμο αλλά και Διδάσκαλο έπειτα στο μυροβόλο νησί της Χίου εξού και η ανάγκη συνεργασίας που έφερε κοντά τους Δήμους Χίου και Αγίου Νικολάου αρμονικότατα. Στο χωριό του μεγάλου ευεργέτη Α.Συγγρού Λιθί ο άγιος δίδαξε 7 χρόνια και ανελλιπώς κήρυξε ωσότου γίνει μοναχός Λάζαρος αφήνοντας τη θέση του στον αδερφό του Χαράλαμπο με 13 παιδιά και απόγονους που βρίσκουμε έως σήμερα. Κι από την Ιερά Νέα Μονή που εκάρη μοναχός εν συνεχεία στην Χίο χειροτονείται και ιεροδιάκονος έως τον μεγάλο σεισμό και την διαδοχική του μετάβαση σε Αλεξάνδρεια και Αθήνα και λόγω σπουδών που του έδωσαν ως Έλληνος το Γένος και εκ Χίου ορμώμενο(!) τις ανώτερες σπουδές ολοκληρωμένες ως εφόδιο για την υπόλοιπη ζωή του με τη συνδρομή και υποτροφία του Αντωνίου Παπαδάκη εκ Λασιθίου!!

Μικρότητες ενδοεκκλησιαστικές θα οδηγήσουν στον απηνή του διωγμό αλλά και στην αποκάλυψη της αγιότητάς του αφού ει Εμέ εδίωκαν και υμάς διώξουσι…κι επειδή το φως δεν κρύβεται και η αλήθεια ο άγιος συνέχισε να δημιουργεί από όπου κι αν πέρασε Αθήνα και ως υποβιαβασμένος επίσκοπος σε ιεροκήρυκα και πάντοτε παραμένοντας άμισθος επίσκοπος και θαυματουργών και λειτουργών και εξομολογών και συγγράφων και τέλος και ως Διευθυντής Ριζαρείου πάντοτε υβριζόμενος από τους γνωστούς κύκλους και καθαρίζοντας ακόμα και τις τουαλέτες των σπουδαστών ο επίσκοπος αυτός αλλά και ιδρύοντας κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες και το μοναστήρι του στην Αίγινα με προσωπική χειρωνακτική εργασία!!!

Λόγοι υγείας τον οδήγησαν στην αιωνιότητα στο νοσοκομείο Αρεταίειο όπου ύστερα από σύντομη νοσηλεία ως άπορος Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ εισήλθε για να ξεψυχήσει και να αρχίσει και μετά θάνατον τα θαύματα όταν ο παραλυτικός δίπλα του έγινε αμέσως καλά και ευωδίασε το νοσοκομείο…κι ο άγιος μυρόβλησε μεταβαίνοντας στην Αίγινα στον τάφο που τον φιλοξένησε άφθαρτο…αγιοκαταταγείς την 20ή Απριλίου 1960.

Η αγάπη του προς όλους μας μάς έφερε κοντά απόψε να χαρούμε την παρουσία του με τη λαμπρή αυτή παρουσία των αγαπημένων του Χιωτών αλλά και ημών των Κρητικών που μέσω του κληροδοτήματος Παπαδάκη βοηθήσαμε τον άγιο της αγάπης και συγχωρητικότητας να ολοκληρώσει όσο ήταν ανάμεσά μας όπως και τώρα το σωτήριο έργο του Θεού αφού όλοι μας συνεργοί εσμέν Θεού και έργο Του η σωτηρία μας…

Ο Σύλλογος Φροντίδας Μητρότητας «Παναγία η Παντάνασσα» εκφράζει από καρδιάς τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες του προς όλους όσοι συμβάλλουν με αγάπη, ευαισθησία και αληθινό ενδιαφέρον στην πραγματοποίηση αυτής της τόσο ξεχωριστής Ημέρας της Οικογένειας .

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Δήμο Αγίου Νικολάου και προσωπικά τον Δήμαρχο Μανώλη Μενεγάκη , για τη διαρκή στήριξη και την έμπρακτη αγκαλιά προς κάθε προσπάθεια που προάγει τον πολιτισμό, την ανθρωπιά και την κοινωνική προσφορά.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη και στους πολύτιμους συνεργάτες του τομέα της οι οποίοι με αφοσίωση, ευγένεια και ακούραστη διάθεση στηρίζουν την προετοιμασία και την οργάνωση της εκδήλωσης.

Τον Πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ Γιώργο Αστρουλάκη για την παραχώρηση του ΡΕΞ και των εργαζομένων σε αυτό με συνεχή προθυμία καθώς και την εταιρεία SLV του Μάνου Λεμπιδάκη για την χορηγία προτζεκτορα

Ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» ανήκει στην ολοπρόθυμη μαέστρο από τη Χίο, Σόφη Κώττη, η οποία με τη σεμνότητα, την καλλιτεχνική της ποιότητα και κυρίως με την ψυχή της, πρόκειται να χαρίσει ζωή και συναίσθημα σε κάθε μουσική στιγμή της βραδιάς.

Με βαθιά συγκίνηση ευχαριστούμε και τα μέλη των χιακών χορωδιών , ¨Χιόνη¨του ΦΙλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου , ΄Βοκαριά¨του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενήτων του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θυμιανών τους εκπαιδευτικούς Σταύρο Σπυράκη και Ελένη Τζιώλη του ¨Ομήρου Νόστος¨ με τον Πρόεδρό τους Νίκο Νύκτα που ταξιδεύουν φέρνοντας μαζί τους όχι μόνο τις υπέροχες φωνές τους, αλλά και το φως της παράδοσης, της ενότητας και του πολιτισμού.

Είμαστε βέβαιοι πως οι ομιλίες του π. Α. Μπιλάλη, του Μ. Τσακιράκη το Ιλιαδικό Δρώμενο οι Ιλιαδικοί χοροί και τα τραγούδια θα αγγίξουν τις καρδιές όλων και θα δημιουργήσουν στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας.

Σας περιμένουμε στην Διεθνή Ημέρα της Οικογένειας!

