Ενδιαφέρουσες πληροφορίες προέκυψαν από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του φετινού Προϋπολογισμού του Δήμου, ο οποίος πιθανότατα δεν θα είναι ο τελευταίος μέχρι τέλος του έτους. Την αναμόρφωση καταψήφισε ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης ενώ «παρούσα» ψήφισε η εκπρόσωπος της ελάσσονος μειοψηφίας Δέσπω Καρνιαδάκη.

Μέσω προγραμματικής σύμβασης με τη «Δαίδαλος» εμπλουτίζεται η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με πιο εξειδικευμένο προσωπικό και συγκεκριμένα, λογιστές. Τον ερχόμενο μήνα θα φέρουν τη σύμβαση προς έγκριση στο Δ.Σ.

– Η διοργάνωση εκδηλώσεων απαιτούν πολλές (40-50) συμβάσεις. Η δημοτική αρχή σκοπεύει να τις μαζέψει και σκοπεύει να τις ομαδοποιήσει και στη συνέχεια να τις αναθέσει με σχετικούς διαγωνισμούς, σε ιδιώτες διοργανωτές.

– Η τεχνική υποστήριξη για ανάθεση πολεοδομικών μελετών θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο σύμβουλο

– Η διαμόρφωση του αύλειου χώρου και αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Νεαπόλεως, θα γίνει σχετική ανάθεση το Νοέμβριο.

– Αναβάθμιση και του ορόφου του Ειρηνοδικείου που θα γίνει με ίδιους πόρους του Δήμου, παράλληλα με την ανακατασκευή του ισογείου, το οποίο ο Δήμος προτείνει για ένταξη στο πρόγραμμα «Leader».

– Η οδός Κρούστα (παράλληλος της Κ. Καραμανλή) η διαμόρφωση της οποίας εκκρεμεί επί χρόνια, θα δημοπρατηθεί το Νοέμβριο 2026 και θα ανατεθεί το 2027, γι’ αυτό και αφαιρέθηκαν οι 200.000 ευρώ από το φετινό Προϋπολογισμό. Η υλοποίηση θα γίνει μέσα σε βάθος της επόμενης διετίας και αντίστοιχα, η απορρόφηση του κονδυλίου αυτού, που θα διατεθεί μέσα από τον Προϋπολογισμό του 2027.