Με θετικό πρόσημο ως προς την τουριστική κίνηση, αλλά με σημαντικά και διαχρονικά προβλήματα για τους εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό κλάδο, βαίνει σταδιακά προς ολοκλήρωση η φετινή τουριστική σεζόν στο Ν. Λασιθίου. Παρά την ικανοποιητική πορεία των τελευταίων μηνών, οι ελλείψεις προσωπικού, τα εξαντλητικά ωράρια και η μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων από ορισμένες επιχειρήσεις εξακολουθούν να απασχολούν έντονα τον κλάδο.

Την εικόνα αυτή περιγράφει, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Λασιθίου κ. Νίκος Καριχημάκης, κάνοντας έναν μικρό απολογισμό της σεζόν και αναδεικνύοντας τα ζητήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων των εργαζομένων ενόψει του χειμώνα και της επόμενης τουριστικής περιόδου.

«Η επιμήκυνση της σεζόν προϋποθέτει

ουσιαστικές παρεμβάσεις και υποδομές»

Για την τουριστική κίνηση ο κ. Καριχημάκης σημειώνει ότι το φθινόπωρο εξελίχθηκε αρκετά ικανοποιητικά, με τον Οκτώβριο να καταγράφει επίσης θετική εικόνα.

Ωστόσο, η συζήτηση για την περαιτέρω επέκταση της τουριστικής περιόδου δεν μπορεί, όπως επισημαίνει, να γίνεται ανεξάρτητα από τις δυνατότητες των τοπικών υποδομών.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις και τα προβλήματα που προκάλεσαν, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ιεράπετρας, επανέφεραν το ερώτημα κατά πόσο οι τουριστικές περιοχές είναι πραγματικά προετοιμασμένες να υποστηρίξουν δραστηριότητα που θα εκτείνεται βαθύτερα μέσα στον χειμώνα. Η επιμήκυνση της σεζόν, τονίζει, προϋποθέτει ουσιαστικές παρεμβάσεις και υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις.

Ανοιχτό το ζήτημα

του επιδόματος ανεργίας

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους εποχικά εργαζόμενους παραμένει η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας. Ο κ. Καριχημάκης εκτιμά ότι δεν αναμένεται από την παρούσα κυβέρνηση κάποια αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς, παρά τις διεκδικήσεις του κλάδου.

Παράλληλα, υπάρχει προβληματισμός για το ενδεχόμενο να επαναληφθούν οι περσινές καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδομάτων. Ο ίδιος εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος ότι φέτος η διαδικασία θα εξελιχθεί ομαλότερα, καθώς οι προπληρωμένες κάρτες έχουν ήδη εκδοθεί από την προηγούμενη χρονιά.

Ο Σύνδεσμος προτίθεται να επικοινωνήσει με τη ΔΥΠΑ, ώστε να υπάρξει σχετική ενημέρωση και να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τυχόν δυσλειτουργίες.

Διαπραγματεύσεις

για τις συλλογικές συμβάσεις

Στο επίκεντρο βρίσκεται παράλληλα, σε πανελλαδικό επίπεδο, η διαπραγμάτευση για την υπογραφή, από το νέο έτος, της νέας πανελλαδικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Καριχημάκη, η Ομοσπονδία έχει ήδη συγκεντρώσει προτάσεις από τους τοπικούς συνδικαλιστικούς φορείς, προκειμένου να τεθούν προς συζήτηση με την εργοδοτική πλευρά. Παρότι παραμένει άγνωστο κατά πόσο θα γίνουν αποδεκτές, εκφράζει την εκτίμηση ότι υπάρχουν περιθώρια συμφωνίας.

Η υφιστάμενη σύμβαση λήγει στο τέλος του έτους, ενώ για το νομό Λασιθίου στόχος είναι να ακολουθήσει η υπογραφή νέας τοπικής σύμβασης. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναμένουν πρώτα τις αυξήσεις και τους όρους που θα συμφωνηθούν πανελλαδικά, ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα τη διαπραγματευτική τους στάση.

Εκτιμά ότι μέσα στον Δεκέμβριο θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για τις εξελίξεις.

Παγιωμένες οι ελλείψεις προσωπικού

Εξαντλητικά ωράρια

Προβληματική, όπως μεταφέρει, παραμένει η κατάσταση στη στελέχωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων αναφέρεται στις περίπου 80.000 κενές θέσεις εργασίας πανελλαδικά, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα αυτό τείνει πλέον να παγιωθεί.

Όπως υπογραμμίζει, δεν δίνονται ουσιαστικά κίνητρα στους νέους ανθρώπους να επιλέξουν τον κλάδο, την ώρα που εργαζόμενοι αποχωρούν ή συνταξιοδοτούνται χωρίς να αναπληρώνονται.

Η υποστελέχωση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο όσους παραμένουν στις θέσεις τους, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται τα εξαντλητικά ωράρια και οι παραβιάσεις των προβλεπόμενων χρόνων ανάπαυσης. «Βλέπουμε επτά ημέρες σερί, δέκα ημέρες σερί εργασίας» αναφέρει, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Όπως λέει, χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους και επαρκή στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, η ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας δεν αρκεί για να προστατεύσει τους εργαζόμενους.

Παρεμβάσεις για εργασιακό εκφοβισμό

Στη διάρκεια της φετινής σεζόν – όπως έχει ξαναγράψει η ΑΝΑΤΟΛΗ – ο Σύνδεσμος κλήθηκε να παρέμβει και σε περιστατικά εργασιακού εκφοβισμού από προϊσταμένους προς υφισταμένους.

Όπως αναφέρει ο κ. Καριχημάκης, δύο έως τρεις τέτοιες περιπτώσεις έφτασαν σε γνώση τους και αντιμετωπίστηκαν έπειτα από επικοινωνία με διευθυντές και προϊσταμένους των ξενοδοχείων.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα επιλύθηκαν με την παρέμβαση του Συνδέσμου, ενώ στη συνέχεια δεν καταγράφηκαν άλλες ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις αντίστοιχου χαρακτήρα.

Το επίδομα των 200 €

Αναφορά κάνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου στην μη καταβολή από ορισμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του πρόσθετου επιδόματος των 200 ευρώ, που προβλέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις σε σχέση με το επαγγελματικό ταμείο.

Όπως ανέφερε, παρά την σχετική πρόβλεψη τόσο στην πανελλαδική όσο και στην τοπική σύμβαση, υπάρχουν ξενοδοχεία στο Μεραμπέλλο και την Ιεράπετρα που εξακολουθούν να μην καταβάλλουν το συγκεκριμένο ποσό.

Ο κ. Καριχημάκης τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη μη τήρηση της συμβατικής υποχρέωσης, ενώ για τις επιχειρήσεις αυτές έχουν ήδη υποβληθεί καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Όπως λέει σχετικά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει ο Σύνδεσμος, αναμένονται επιτόπιοι έλεγχοι, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν την αναδρομική καταβολή των ποσών που δεν τους αποδόθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ