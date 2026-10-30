Μία ακόμη παράταση, έλαβε ο μεγάλος διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών στην Κρήτη, με τη διαδικασία να εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ενστάσεις και εκκρεμότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν νέες καθυστερήσεις.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών και έπειτα από διαδοχικές παρατάσεις ορίστηκε για τις 18 Νοεμβρίου, αντί της 19ης Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τον διεθνή διαγωνισμό που υλοποιείται από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας της ΕΕΣΥΠ, για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αφορά την ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης των τακτικών αστικών και υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η αρχική σύμβαση προβλέπεται να έχει διάρκεια δέκα ετών, με εκτιμώμενη αξία 490,5 εκατ. ευρώ, και δυνατότητα παράτασης για ακόμη πέντε χρόνια, ανεβάζοντας τη συνολική εκτιμώμενη αξία στα 735,75 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά του θα καθορίσει το μέλλον των δημόσιων λεωφορειακών συγκοινωνιών στο νησί για τα επόμενα χρόνια.

«Θα υπάρξουν κι άλλες παρατάσεις»

Τη νέα εξέλιξη επιβεβαίωσε, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο Αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ Ηρακλείου–Λασιθίου κ. Νίκος Καρπαθιωτάκης, εκτιμώντας μάλιστα ότι οι παρατάσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Καρπαθιωτάκης, η νέα μετάθεση της προθεσμίας συνδέεται με τα πολυάριθμα ερωτήματα και τις ενστάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ανταγωνιστές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία ισπανικών συμφερόντων που διεκδικεί το μεταφορικό έργο της Κρήτης.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η παράταση έως τις 18 Νοεμβρίου δεν θα είναι η τελευταία, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού και απαιτούν διευκρινίσεις από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. «Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που κάνουν οι Ισπανοί, οι ανταγωνιστές, πάνω σε αυτά τα διαγωνιστικά. Δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητα. Αν δεν απαντηθούν όλα από το κράτος, δεν μπορούμε να πάμε σε διαγωνισμό, γιατί θα τον ακυρώσουν μετά», υπογράμμισε.

Κατά τον κ. Καρπαθιωτάκη, η πλήρης αποσαφήνιση των όρων της διαδικασίας είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθούν νέες προσφυγές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω εμπλοκές.

Εμφανίστηκε, μάλιστα, επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη ακόμη και με την έλευση του νέου έτους. «Εγώ δεν πιστεύω ότι με τον καινούργιο χρόνο θα γίνει κάτι», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα καθυστερήσει περαιτέρω.

Οσον αφορά τη στάση των ΚΤΕΛ της Κρήτης, όπως επιβεβαίωσε ο κ. Καρπαθιωτάκης, παραμένει η πρόθεση των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ του νησιού να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με κοινό φάκελο υποψηφιότητας. «Δεν αλλάζει αυτό, δεν αλλάζει τίποτα», τόνισε σχετικά, αναφερόμενος στην κοινή προσπάθεια διεκδίκησης του μεταφορικού έργου.

Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα ΚΤΕΛ της Κρήτης, καθώς καλούνται να διεκδικήσουν σε συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού τη συνέχιση ενός έργου που διαχειρίζονται επί δεκαετίες. Για τον λόγο αυτό, όπως είχε δηλώσει και τους προηγούμενους μήνες στην «Α» ο αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου, έχουν αποφασίσει να ενώσουν τις δυνάμεις τους, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία, τις υποδομές, τον στόλο και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους μεγάλους συγκοινωνιακούς ομίλους του εξωτερικού.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ