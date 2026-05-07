Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 η ανοικτή εκδήλωση αστρονομίας του Γυμνασίου Κριτσάς, στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων «Όταν η ΤΕΧΝΗ συναντά ΤΑ ΑΣΤΡΑ» και των δράσεων του ενεργού πολίτη.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ουσιαστικό «ταξίδι» από την αρχαία παρατήρηση του ουρανού έως τη σύγχρονη αστρονομική έρευνα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει το σύμπαν, αλλά και τη βαθύτερη σύνδεση της επιστήμης με τον πολιτισμό και τη δημιουργία.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Ευαγγελόπουλος, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά ζωντανή και εμπνευσμένη παρουσίασή του. Με άμεσο και κατανοητό τρόπο, συνέδεσε την αστρονομία με τον σεβασμό στη φύση και τη συνολικότερη πρόοδο του ανθρώπου, μεταφέροντας σημαντικά μηνύματα στους μαθητές και στο κοινό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και τους ευχαριστούμε θερμά:

• η Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης και Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών, κα Μοσχοχωρίτου

• η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου, κα Δρετάκη

• ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Λασιθίου, κ. Ορφανάκης

• η Υπεύθυνη Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου, κα Φιλίτσα Πεδιαδίτη

• διευθυντές και εκπαιδευτικοί άλλων σχολικών μονάδων

• γονείς και φίλοι του σχολείου μας.

Στην όμορφη ατμόσφαιρα της εκδήλωσης συνέβαλε και ο ιδιαίτερα φιλόξενος εσωτερικός και εξωτερικός χώρος της αίθουσας «ΛΑΤΩ». Ευχαριστούμε θερμά την Κοινότητα Κριτσάς για την παραχώρηση της αίθουσας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Σκύβαλο, για την πολύτιμη τεχνική υποστήριξη και τη διαρκή παρουσία του. Ευχαριστούμε επίσης τον Συνεταιρισμό Γυναικών Κριτσάς και τον φούρνο του κ. Σκύβαλου για την ευγενική προσφορά κεράσματος.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην ομάδα των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Κριτσάς, της οποίας η συνεργασία, η φροντίδα και η αφοσίωση συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης. Θερμές ευχαριστίες στη συνάδελφό μας, κ.Λεωνιδάκη, Δρ. Αστροφυσικής, που στήριξε την προσπάθειά μας να εμπνεύσουμε στους μαθητές την αγάπη για την έρευνα και τη μαγεία του ουρανού.

Η δράση ολοκληρώθηκε με παρατήρηση του Ήλιου μέσω ηλιακού τηλεσκοπίου, προσφέροντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία στους συμμετέχοντες και αναδεικνύοντας το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης: ότι η γνώση, η επιστήμη και το γεγονός πως όλοι ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό μπορούν να μας φέρουν πιο κοντά ως ανθρώπους.

Γυμνάσιο Κριτσάς