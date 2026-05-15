Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2026 ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2026.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επεξεργασία των αιτημάτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

– Αίτηση

– Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από τη Δ.Ο.Υ.

– Σχεδιάγραμμα Μηχανικού του προς κατάληψη χώρου, στο οποίο να αναγράφονται οι σχετικές Συντεταγμένες.

Αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου (σχεδιαγράμματος) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]