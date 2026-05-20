Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης και με τη σημαντική συμβολή επιχειρήσεων και εθελοντών, ένας νέος χώρος εκγύμνασης είναι πλέον έτοιμος να υποδεχθεί τους αθλητές και τις αθλήτριές μας στο προπονητικό κέντρο της Αμμούδας.

Το νέο γυμναστήριο δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών της αναπτυξιακής ομάδας του ΑΟΑΝ Β´, αλλά και όλων των τμημάτων των ακαδημιών μας, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για προπόνηση, βελτίωση και σωστή αθλητική εξέλιξη.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο, σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής προπονητικής διαδικασίας και να συμβάλλει ουσιαστικά στη σωματική ενδυνάμωση, την πρόληψη τραυματισμών και τη συνολική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών μας.

Η δημιουργία αυτού του χώρου αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών του συλλόγου μας και επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυση στο μέλλον των παιδιών και του αθλητισμού. Είμαστε βέβαιοι ότι το νέο γυμναστήριο θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη των τμημάτων της Ακαδημίας, αλλά και των αναπτυξιακών ομάδων του σωματείου μας.