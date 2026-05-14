Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), ενημερώνει το κοινό ότι το Σάββατο 16 Μαίου 2026 θα πραγματοποιηθεί έξτρα προβολή της ταινίας “Michael” στο Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο.

Ώρα έναρξης: 21:15



Γενική Είσοδος: 5€



Κλείστε εύκολα online τα εισιτήρια σας εδώ:



https://www.ticketbox.gr/ekdiloseis/category/tainies/



Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο και επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία. Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ.



Κατάλληλο για άνω των 13 ετών