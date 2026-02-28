Μετά την ανακοίνωση της απόφασης χρηματοδότησης του έργου για τη διαμόρφωση και αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στα Φλαμουριανά (Μέσα Λακώνια) με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» της Περιφέρειας Κρήτης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ευχαριστεί τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη για την συνεργασία και την στήριξη του.

Επίσης την εταιρεία «EUROPLAN» και τα ιδιωτικά γραφεία του Αγίου Νικολάου των κυρίων Μιχάλη Ποταμιανάκη και Γιάννη Αλέξη που συνέβαλαν αφιλοκερδώς στις μελέτες, καθώς και τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας που εκπόνησαν μελέτες και ολοκλήρωσαν την πρόταση.

Συγκεκριμένα τον Διευθυντή Μελετών Κωστή Αγγελάκη, και τον αναπληρωτή Διευθυντή Προγραμματισμού Νίκο Καραβελάκη, τον μηχανικό Σταύρο Καργιωτάκη, τους τεχνικούς συνεργάτες μας Δημήτρη Λιουδάκη, Σήφη Μακριδάκη, Εμμανουέλα Βασιλειάδη που εργάστηκαν μεθοδικά για την ολοκλήρωση και κατάθεση της πρότασης καθώς και τους Γιάννη Ανδρουλάκη Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και Μιχάλη Λεμονή προϊστάμενο Πολιτισμού-Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Μιχάλη Λεμονή για την στήριξη τους.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Άννα Οικονόμου-Οικονομίδου τον αντιδήμαρχο Αντώνη Μαυρή και όσους βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Σε μια εποχή που η έννοια της συμπερίληψης προβάλλεται έντονα στον δημόσιο λόγο παραμένει επιτακτικό να μετουσιώνεται και στην πράξη.

Στο παλιό Δημοτικό Σχολείο στα Φλαμουριανά θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη δομή δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρία. Μια δομή που σχεδιάζεται με φροντίδα και επιστημονική τεκμηρίωση για να χτίσει δεξιότητες, σχέσεις, ταυτότητα και τελικά ζωή με δυνατότητες.

Από την πρώτη στιγμή η δημοτική αρχή Αγίου Νικολάου έθεσε ως προτεραιότητα αυτή τη δομή προκειμένου να στηριχθούν ουσιαστικά τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους.

Πιστεύω βαθιά ότι μια κοινωνία προχωρά μπροστά όταν δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Συνεχίζουμε με γνώμονα ότι τα πιο ουσιαστικά έργα είναι αυτά που αγγίζουν την καρδιά της κοινωνίας μας.

Θερμές ευχαριστίες

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης