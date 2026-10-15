Αγαπητοί γονείς,

Σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, σας περιμένουμε στο Γυμνάσιο Κριτσάς:



Στις 11:45, για ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη φοίτηση και την πρόοδο των παιδιών σας.

Στις 13:15, για γνωριμία με τον νέο σχολικό μας κήπο, στο πλαίσιο της δράσης «Carbon Farming Schools – Σχολικοί Κήποι & Γεωργία του Άνθρακα». Θα ξεναγηθούμε στον κήπο που θα έχουν δημιουργήσει το πρωί οι μαθητές και οι μαθήτριές μας και θα ενημερωθούμε για τη δημιουργία και τη φροντίδα ενός βιώσιμου σχολικού κήπου, με πρακτικές που σέβονται το έδαφος και τη βιοποικιλότητα.



Σας περιμένουμε να μοιραστούμε την προσπάθεια των παιδιών μας και να καλλιεργήσουμε μαζί ένα πιο πράσινο σχολείο!



Η Διευθύντρια

και ο Σύλλογος Διδασκόντων