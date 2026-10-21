Η σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Κριτσάς συγχαίρει θερμά τον μαθητή του Στυλιανό Βάρδα, ο οποίος διακρίθηκε στο μαθηματικό διαγωνισμό «Κωνσταντίνος Δασκαλάκης», ως μαθητής της Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2025–2026.

Ο μαθητής μας βραβεύτηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στην Ιεράπετρα, στην εκδήλωση του Παραρτήματος Λασιθίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Η διάκρισή του αποτελεί μια όμορφη επιβράβευση της προσπάθειάς του και αφορμή περηφάνιας για όλη τη σχολική μας κοινότητα!

Του ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ.

Γυμνάσιο Κριτσάς