Με τον πιο όμορφο και ξεχωριστό τρόπο πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Νεάπολης στις 15 Μαΐου 2026 στο Ρέθυμνο, χαρίζοντας σε όλους στιγμές χαράς, ξεγνοιασιάς και όμορφων εμπειριών.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα γραφικά σοκάκια του Φόδελε και του Ρεθύμνου, να γνωρίσουν την ιστορία, την παράδοση και την ξεχωριστή ομορφιά των τόπων αυτών και να δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν για πολύ καιρό.

Μέσα από τη χαρά της εκδρομής, ενισχύθηκαν οι σχέσεις, η συνεργασία και η σύνδεση ανάμεσα σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, κλείνοντας με έναν ιδιαίτερα όμορφο και συγκινητικό τρόπο τη σχολική χρονιά 2025–2026.

Με αυτές τις όμορφες εικόνες και στιγμές, ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στους μαθητές και τις μαθήτριές μας στις γραπτές εξετάσεις που ακολουθούν!