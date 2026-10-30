Δικό του Αναπτυξιακό Οργανισμό (εταιρεία) στοχεύει να αποκτήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μετατρέποντας την μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΔΑΕΑΝ σε ένα τέτοιο εργαλείο, αξιοποιώντας το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το νόμο 5314/2026 σε κάθε Δήμο με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους μπορεί να λειτουργεί ένας μονομετοχικός Αναπτυξιακός Οργανισμός ενώ, επιπλέον, κάθε Δήμος μπορεί να συμμετέχει σε ένα ακόμη πολυμετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισμό. Ως γνωστόν, ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι μέτοχος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Λασιθίου.

Εφόσον η ΔΑΕΑΝ μετατραπεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, σύμφωνα με το νόμο, οφείλει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 να εφαρμόσει συγκεκριμένη διαδικασία. Διατηρεί τους σκοπούς που προβλέπει το καταστατικό της στο οποίο μπορούν να προστεθούν και άλλοι που προβλέπει ο νόμος.

Ετσι, η ΔΑΕΑΝ διατηρεί τους σκοπούς που είχε: αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων που της παραχωρούνται με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, εκμετάλλευση της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που της παραχωρείται, διαχείριση και εκμετάλλευση της μαρίνας, ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βοηθούν την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της περιοχής και των κατοίκων της, ανάληψη παροχής συναφών υπηρεσιών, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για την προβολή του Δήμου Αγίου Νικολάου, συμμετοχή σε επενδυτικά ή επιδοτούμενα προγράμματα καθώς και δυνατότητα σύναψης δανειακών συμβάσεων και πράξεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της.

Στους παραπάνω, προστίθενται οι σκοποί των Αναπτυξιακών Οργανισμών, οι οποίοι λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα: Υποστήριξη του Δήμου για την άσκηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και για την παροχή υπηρεσιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας σύμφωνα με το Ν.5314/2026 περί προγραμματικών συμβάσεων με αναπτυξιακούς οργανισμούς. Ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής. Υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ. Εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης. Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα και εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Λειτουργία ως Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Διαχείριση της δημοτικής περιουσίας καθώς και παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και σύμπραξη στην αξιοποίηση φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η πλήρης συνέχεια των αρμοδιοτήτων, των δραστηριοτήτων και των ήδη υλοποιούμενων προγραμμάτων, έργων και συμβάσεων της ΔΑΕΑΝ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η μετατροπή, συνεχίζει σύμφωνα με το καταστατικό της.

Ο νέος Οργανισμός θα διοικείται από Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. των μετόχων (Δήμο). Εκτελεστικά όργανα είναι ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα εκτελεστικά μέλη (εντεταλμένοι ή εντολοδόχοι σύμβουλοι), ενώ προβλέπεται και θέση Γενικού Διευθυντή. Μόνο ο πρόεδρος μπορεί να είναι εκλεγμένο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θ. Χαριτάκης είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει ο Δήμος Αναπτυξιακή Εταιρεία, γιατί είναι πιο ευέλικτη και μπορεί να βοηθήσει στο έργο του Δήμου. Θα πρέπει, τόνισε, να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητά της, οι πηγές χρηματοδότησης, το λειτουργικό κόστος και οι οικονομικές υποχρεώσεις της. Επεσήμανε ότι πρέπει να διασφαλιστεί νομικά η απρόσκοπτη συνέχιση όλων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της ΔΑΕΑΝ και των συμβάσεων που έχει υπογράψει και των δικαιωμάτων της ειδικά ως προς τη μαρίνα την οποία διαχειρίζεται.

Η εκπρόσωπος της ελάσσονος μειοψηφίας Δέσπω Καρνιαδάκη τάχθηκε υπέρ αφού υπαγορεύεται και από το νόμο και ευχήθηκε καλή εξέλιξη, επιφυλασσόμενη για περαιτέρω συζήτηση όταν επανέλθει για τα περαιτέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Γ. Φιλιππάκης καταψήφισε, τασσόμενος κατά των Α.Ε. στο Δήμο.

Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ: α) Να συντάξει την προβλεπόμενη από το νόμο λεπτομερή έκθεση η οποία πρέπει να περιέχει σχέδιο της απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων για τη μετατροπή, να επεξηγεί και να δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της εταιρείας και ειδικότερα τη θέση του μετόχου (Δήμου) στην εταιρεία με τη νέα νομική της μορφή. β) Να καταχωρήσει την έκθεση στο ΓΕΜΗ, να τη δημοσιεύσει στο διαδικτυακό του τόπο και να την υποβάλει στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας. γ) Να εισηγηθεί στη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας: τη νομική μορφή, την επωνυμία της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή, το είδος την αξία και τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών με τη νέα νομική της μορφή, περιλαμβανομένων των σκοπών της, στους οποίους θα αναφέρονται ρητά οι ήδη υπάρχοντες στο εν ισχύ καταστατικό της ΔΑΕΑΝ καθώς και οι σκοποί του άρθρου 224 (Ν.5314/2026). δ) Να μεριμνήσει για τη σύνταξη έκθεσης εξακρίβωσης αξίας σύμφωνα με τα άρθρα 123 κ 131 του Ν.4601/2019 εφόσον απαιτείται. ε) Να συγκαλέσει Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας και να εισηγηθεί σε αυτήν το νέο σχέδιο καταστατικού αυτής, καθώς και τα ειδικότερα θέματα της μετατροπής της διοίκησης του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού και των απαιτούμενων εταιρικών εξουσιοδοτήσεων. στ) Να προβεί σε κάθε άλλη προπαρασκευαστική ή εκτελεστική ενέργεια που απαιτείται.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ