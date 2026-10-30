Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η αδειοδοτική διαδικασία για τη δημιουργία του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στη Νεάπολη. Το μεγάλης σημασίας έργο για τη δημόσια υγεία φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα όρια του Μεραμπέλλου και να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε πανελλαδικό επίπεδο, καλύπτοντας σημαντικές ελλείψεις στις δημόσιες υποδομές αποκατάστασης.

Όπως επισημαίνει, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, η αδειοδότηση του Κέντρου έχει εισέλθει στην τελική φάση ωρίμανσης, ύστερα από χρόνια μελετών, διοικητικών εγκρίσεων και αντιμετώπισης σύνθετων πολεοδομικών ζητημάτων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έχει προχωρήσει σταδιακά τις απαιτούμενες διαδικασίες, με τις βασικές μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας να βρίσκονται πλέον στο στάδιο ελέγχου από την Πολεοδομία Αγίου Νικολάου. Λόγω της σημασίας του έργου, καταβάλλεται προσπάθεια ο έλεγχος να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα, χωρίς πάντως να σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την κατασκευή του Κέντρου. Άλλωστε, η τελευταία απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Κρήτης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, προβλέπει νέα παράταση για την ολοκλήρωση της μελέτης έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, η προσπάθεια που έχει καταβληθεί για την προώθηση του έργου είναι συστηματική, καθώς πρόκειται για μια εξειδικευμένη δημόσια υποδομή με αυξημένες απαιτήσεις σχεδιασμού σε σύγκριση με συνηθισμένα κτιριακά έργα.

Οι εμπνευστές του, οι μελετητές και οι αρμόδιες υπηρεσίες χρειάστηκε να συνδυάσουν τεχνικές, πολεοδομικές και λειτουργικές παραμέτρους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προέκυψαν στην πορεία.

Παράλληλα, έχει ήδη εγκριθεί από την Περιφέρεια Κρήτης συμπληρωματική πίστωση για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, όπως η κυκλοφοριακή και ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου, που συνδέονται με τη λειτουργικότητα και την ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών και η προώθηση του έργου προς δημοπράτηση αποτελούν προτεραιότητα τόσο για την Περιφέρεια Κρήτης, όσο και για τον ίδιο προσωπικά, με στόχο να δημιουργηθούν το συντομότερο δυνατό οι προϋποθέσεις για την κατασκευή του Κέντρου.

Η νομοθετική παρέμβαση

για τους όρους δόμησης

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν αφορούσε τους όρους δόμησης του ακινήτου όπου προβλέπεται να ανεγερθεί το Κέντρο.

Από το 2021 είχαν ξεκινήσει οι προσπάθειες εξασφάλισης των απαραίτητων παρεκκλίσεων, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και υπουργείων.

Βασικό ζητούμενο ήταν το Κέντρο Αποκατάστασης, πέρα από την αρχική δυναμικότητα των 40 κλινών, να μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκαν και ελήφθησαν πρόσθετες εγκρίσεις από τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιπλέον δόμησης και κάλυψης.

Η προσπάθεια αυτή απέδωσε τον Απρίλιο του 2024, όταν με το άρθρο 39 του Ν. 5102/2024 θεσμοθετήθηκαν ειδικοί όροι δόμησης για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Η νομοθετική παρέμβαση αντιμετώπισε ένα βασικό εμπόδιο στον σχεδιασμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της μονάδας, χωρίς ωστόσο να επιλύσει αυτομάτως όλα τα ζητήματα που παρέμεναν ανοιχτά.

Έξι χρόνια μελετών

και 14 παρατάσεις

Η μελετητική σύμβαση υπογράφηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2020, με συμβατικό ποσό 199.654,01 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης την 21η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Ακολούθησαν συνολικά 14 παρατάσεις, με τελευταία εκείνη που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Με την απόφαση 857/2026 η προθεσμία μετατέθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Στη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων αναφέρεται ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται ούτε στον εργοδότη, ούτε στον ανάδοχο, ενώ η παράταση εγκρίθηκε χωρίς πρόσθετη οικονομική απαίτηση αναπροσαρμογής της αμοιβής του τελευταίου.

Όπως εξηγεί ο κ. Ανδρουλάκης, η απόφαση συνδέεται με την αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, καθώς δεν είναι ακόμη γνωστό εάν θα απαιτηθούν συμπληρωματικά στοιχεία ή προσαρμογές στις μελέτες. Η νέα προθεσμία παρέχει, επομένως, το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πρόσθετων απαιτήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα χρειαστεί απαραίτητα να εξαντληθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία αφορά αποκλειστικά το μελετητικό αντικείμενο και όχι την κατασκευή. Για τη δημοπράτηση θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση, να εγκριθούν οι οριστικές μελέτες, να ολοκληρωθεί η Μελέτη Εφαρμογής και να συνταχθούν τα σχετικά τεύχη.

Η προοπτική για τη Νεάπολη

Ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχιση του εγχειρήματος έχει η σχετικά πρόσφατη επανασυγκρότηση σε σώμα του Συλλόγου Φίλων Παιδιού Νεάπολης, ο οποίος έχει προχωρήσει σε σειρά αποφάσεων και ενεργειών για την υποστήριξη και προώθησή του.

Οι άνθρωποι που συνέβαλαν στην έμπνευση και τη διαμόρφωση του αρχικού οράματος έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που απομένουν μέχρι την υλοποίηση.

Παράλληλα, η χωροθέτηση της μονάδας κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο -Κέντρο Υγείας Νεάπολης «Διαλυνάκειο», στον Οργανισμό του οποίου εντάσσεται, επιτρέπει την αξιοποίηση υφιστάμενων νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Σε συνδυασμό με την εγγύτητα προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και την προοπτική βελτίωσης της οδικής σύνδεσης μέσω του νέου ΒΟΑΚ, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός σημαντικού πυρήνα υπηρεσιών υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης στη Νεάπολη.

Η προοπτική αυτή αναδεικνύει την ευρύτερη σημασία του Κέντρου, η δημιουργία του οποίου αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόοδος στην αδειοδοτική διαδικασία αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο ο δρόμος μέχρι τη δημοπράτηση παραμένει ανοιχτός, καθώς εκκρεμούν η ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγκρίσεων, αλλά και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του. Το επόμενο διάστημα θα φανεί κατά πόσο όλες αυτές οι διαδικασίες μπορούν να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς, ώστε το έργο να περάσει από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ