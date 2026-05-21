Η επαρκής παροχή από το Φράγμα Αποσελέμη, για την συμπλήρωση καλής ποιότητας νερού στις ποσότητες που αντλούνται από γεωτρήσεις, θα καλύψει φέτος τις διαρκώς αυξανόμενες καταναλώσεις ειδικά κατά την τουριστική περίοδο. Η πιο ευαίσθητη τουριστική ζώνη του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι η Ελούντα- Πλάκα.

Για τη μονάδα αφαλάτωσης στην Πλάκα, το έργο έχει «παγώσει» στη φάση αυτή, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γιώργος Παπαδάκης. Εξήγησε ότι επελέγη η επιβράδυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσής της, αν και εφ’ όσον υπήρχε μεγάλη πίεση εξασφάλισης νερού θα μπορούσε να ετοιμαστεί για να δουλέψει Ιούλιο -Αύγουστο. Εφ’ όσον, όμως, γινόταν η επιλογή αυτή, η ΔΕΥΑΑΝ θα υποβαλλόταν σε αρκετά μεγαλύτερη δαπάνη κόστους, υποχρεώνοντας έναν εργολάβο να ανταποκριθεί σε άμεση απαίτηση παραγωγής. Εξήγησε ότι ανάθεση εγκατάστασης της μονάδας δεν έχει γίνει. Οι εργολάβοι για τέτοιες εγκαταστάσεις είναι λίγοι, άρα ο ανταγωνισμός χαμηλός και σε περίπτωση πίεσης οι δυνατότητες επιλογών θα ήταν περιορισμένες και άρα το κόστος υψηλότερο. Εξάλλου, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί και προπαρασκευαστικές εργασίες από πλευράς της ΔΕΥΑΑΝ που έτσι ή αλλιώς δεν θα προλάβαινε να ολοκληρώσει πριν την 15η Μαΐου που βάσει της Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου σταματούν οι οχλούσες εργασίες λόγω της τουριστικής περιόδου.

«Προσπαθούμε να δούμε πως θα καλύψουμε αυτό το κενό ύδρευσης της περιοχής, με άλλους τρόπους και πολύ πιο οικονομικούς. Δηλαδή, στην Ελούντα η ΔΕΥΑΑΝ κυνηγά τις διαρροές από τα δίκτυα. Τα καινούρια ηλεκτρονικά υδρόμετρα βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια γιατί δίνουν ενδείξεις σταθερής ή ξαφνικής με διάρκεια υπερκατανάλωσης, σε κάθε παροχή. Οπότε η Υπηρεσία που επισημαίνει τέτοιες περιπτώσεις παρεμβαίνει και ενημερώνει τον πελάτη τηλεφωνικά να ελέγξει ώστε έτσι να εξοικονομηθούν υδατικοί πόροι στο Δήμο, αλλά και χρήματα για τον ίδιο τον καταναλωτή. Το εργαλείο που έχουμε, θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο βαθμό και να μας καλύψει την επιπλέον ανάγκη νερού, με τον καλύτερο περιβαλλοντικά και πιο σωστό κοινωνικά τρόπο. Αυτό το κυνηγούμε με τον απόλυτο τρόπο στην Ελούντα, στα δίκτυα της οποίας αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα», τόνισε ο κ. Παπαδάκης.

Τέλος, ο διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑΑΝ αναγνώρισε ότι αυτή η διαχείριση του θέματος σημειώνει ήδη επιτυχία. Μέσα σε ένα μήνα η ΔΕΥΑΑΝ έχει κάνει σε καταναλωτές περίπου 509 τηλεφωνήματα για να ελέγξουν τυχόν διαρροές! Όταν ένα υδρόμετρο δεν σταματά να καταγράφει μέρα -νύχτα με τον ίδιο ρυθμό, είναι διαρροή, τόνισε. Στα 15.800 ηλεκτρονικά υδρόμετρα του Δήμου, περί 600 σήματα συναγερμού δίνονται καθημερινά, ειδοποιώντας για διαρροή ασχέτως μεγέθους, κατέληξε.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ