Μια από τις εμβληματικές κορυφές της περιοχής μας θα επισκεφτεί ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου παρέα με τον Φυσιολατρικό Ορειβατικό Σύλλογο Σητείας την Κυριακή 10-05-2026 και συγκεκριμένα την Κορυφή Κλήρος με υψόμετρο 1300 μέτρα και με πολύ ωραία θέα στη γύρω περιοχή. Η πορεία θα ξεκινήσει από το χωριό Ορεινό, στο οποίο θα μεταβούμε με δικά μας οχήματα από τον νότιο οδικό άξονα, δηλαδή μέσω Ιεράπετρας. Μετά την διαδρομή όσοι επιθυμούν θα μπορούν μείνουν για φαγητό στο καφενείο του Ορεινού ή να επισκεφθούν τον ξέχειλο αυτή την εποχή ομώνυμο καταρράκτη.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο (Κ.Καραμανλή 23, S/M ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ), την Κυριακή το πρωί στις 7:50. Η μετάβαση στην περιοχή θα γίνει με ΙΧ. Παρακαλείσθε να δώσετε το αντίτιμο των 10€ στον οδηγό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ: περίπου 5 ώρες (χωρίς τις απαραίτητες στάσεις)

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1+

Υ.Δ.: περίπου 650 μ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 10 χλμ

ΑΡΧΗΓΟΣ: Νίκος Τζουανάκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ: Γιάννης Πάγκαλος (τηλ. 28410-28173, ώρες καταστημάτων) ή με μήνυμα: ονοματεπώνυμο κι αν έχετε αυτοκίνητο ή όχι για τον σωστό προγραμματισμό.