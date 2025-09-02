Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Κυριακή 31-8-2025, κι ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου επανήλθε στις πρωινές πεζοπορίες, λίγο πρώιμα, όπως αποδείχτηκε, καθώς η μέρα προέκυψε ιδιαίτερα ζεστή και μας ταλαιπώρησε. Μας αποζημίωσε ωστόσο με ένα δροσερό μπάνιο σε μια ολότελα ακύμαντη θάλασσα, κάτι που δε συμβαίνει συχνά στο Άνω Μεραμπέλλο, μια από τις πιο ανεμοδαρμένες περιοχές του νομού μας.

Στη Φινοκαλιά

Ξεκινάμε από τον έρημο οικισμό της Φινοκαλιάς, 32 χλμ ΒΑ της Νεάπολης. Η Ρένια, η Μαρίνα κι ο Μιχάλης με καταγωγή από την περιοχή «δε μένει κανένας δυστυχώς πια εδώ, παρεκτός ενός Γερμανού φιλόζωου» μας λένε. Μιλάμε ακόμα για τον γνωστό Περιβαλλοντικό Σταθμό κοντά στο χωριό, με πάνω από 30 χρόνια λειτουργίας, υποστηριζόμενο από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης κι ευρωπαϊκά δίκτυα περιβαλλοντικών παρατηρήσεων, ανοικτό τα τελευταία χρόνια και στα σχολεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής! Η Ρένια ως εκπαιδευτικός έχει έρθει εδώ με το σχολείο της πολλές φορές!



Το φαράγγι

Από υψόμετρο λοιπόν 240 μέτρων παίρνουμε κατηφορικό χωματόδρομο, ο οποίος μας οδηγεί σε εγκαταλελειμμένο αγροτικό οικισμό με τα κτίρια, τις δεξαμενές και τα αλώνια του κι έπειτα στην είσοδο του φαραγγιού της Σκοτεινής, που φαίνεται από ψηλά σαν μια σχισμή στα αριστερά μας, που οδηγεί στη θάλασσα. Το μικρό φαράγγι είναι στενό με ψηλά κάθετα τοιχώματα και δασωμένο. Οι ακτίνες του ηλίου δύσκολα το διαπερνούν κι έτσι δικαιολογείται το όνομά του. Σε πολλά σημεία του βρίσκουμε ίχνη ανθρώπινης παρέμβασης, όπως στενά πηγάδια, γούρνες, τοιχία που φράζουν σπηλιαρίδια. Σύντομα το περνάμε κι αγναντεύουμε τις ακτές. Με ενδιαφέρον ανάγλυφο, βράχια και σπηλιές, σίγουρα φιλοξενούν πολλά ψάρια. Κάποιοι ψαροντουφεκάδες επωφελήθηκαν του καλού καιρού και βγήκαν για ..κυνήγι. Ωστόσο εμείς πρέπει να κρατηθούμε ψηλά ακολουθώντας τα περάσματα ανάμεσα σε βράχια και χαμηλή βλάστηση, πορεία ελεύθερη και κουραστική σε τοπίο σκληρό χωρίς σκιά.



Ναός και παραλία του Αγίου Ανδρέα

Κάποτε όμως έρχεται η ανταμοιβή καθώς φτάνουμε σε στεγασμένη δεξαμενή –χωρίς ίχνος νερού δυστυχώς, αν και επικοινωνεί κατευθείαν με πηγή. Από εδώ θα σπεύσουμε στον μικρό κόλπο του Αγίου Ανδρέα, όπου θα σβήσουμε την κάψα μας πλατσουρίζοντας σαν μικρά παιδιά. Έπειτα βρεγμένοι ακόμα θα ανηφορίσουμε προς το ομώνυμο εκκλησάκι, κρυμμένο σε μια συστάδα πεύκων ανάμεσα στους βράχους. Παραμερίζοντας τη σίτα του διαπιστώνουμε ότι μέρος του ναού είναι χωμένο στον βράχο, από όπου έρεε κάποτε αγίασμα, το υπόλοιπο είναι στολισμένο με τοιχογραφίες. Ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος!

Στη συνέχεια θα πάρουμε τον άχαρο τσιμεντόδρομο για την ανηφορική επιστροφή μέσα στο καταμεσήμερο κρυφοκοιτώντας το γαλάζιο πέλαγος, που μας στέλνει που και ριπή φρεσκάδας. Λίγο πριν το χωριό αυτοσχέδιοι κούκοι μας οδηγούν από παλιό καλντερίμι πίσω στην αφετηρία.

Όμορφη διαδρομή στις πιο απομονωμένες ακτές του ΒΔ τμήματος του νομού μας γύρω στα 7,5 χλμ με υψομετρική 360 μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ τον αρχηγό μας, τον Χάρη Σιαμπάνη, καθώς και τους 30 ηρωικούς πεζοπόρους. Καλή σεζόν κι ασφαλείς πεζοπορίες σε όλους μας!



ΑΡΧΗΓΟΣ: Χάρης Σιαμπάνης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Μαρία Μετζογιαννάκη, Δέσποινα Σαμπροβολάκη