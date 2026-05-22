Στον απόηχο της συνάντησής τους με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Κρούστα και Πρίνας μίλησαν στην ΑΝΑΤΟΛΗ.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πρίνας κ. Μανώλης Καπαράκης μας γνωστοποίησε πως κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Από την πλευρά του μετέφερε στο Δήμαρχο «τα προβλήματα καθημερινότητας με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες, όπως για παράδειγμα την καθαριότητα, την αγροτική οδοποιία, τον φωτισμό κλπ.». Ερωτηθείς ποια είναι τα προβλήματα που θεωρεί πως πρέπει να εξεταστούν σε βάθος το επόμενο διάστημα επεσήμανε ότι εν όψει της αντιπυρικής περιόδου προέχει άμεσα ο σχετικός καθαρισμός.

Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε πως στο επόμενο διάστημα θα διοργανώνει επισκέψεις στα χωριά, θα συναντά τους Προέδρους και θα συζητούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ώστε στη συνέχεια να δίνονται και οι απαραίτητες λύσεις. Αυτή η πρόταση του Δημάρχου, φάνηκε πως ικανοποίησε τον κ. Καπαράκη. «Είναι κάτι που το χρειάζονται ώστε να έχει και ο Δήμαρχος την άμεση επαφή με τους πολίτες και να ακούει και ο ίδιος τα ζητήματα που τους απασχολούν», τόνισε.

«Με την Δημοτική αρχή υπάρχει συνεργασία και μάλιστα κυμαίνεται και σε πολύ καλά επίπεδα. Δε σταματάμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να παρεμβαίνουμε όπου και όπως χρειάζεται», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρούστα κ. Μανώλης Λαθιωτάκης επεσήμανε από την πλευρά του για τη συνάντηση με τον Δήμαρχο πως πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ καλό κλίμα.

Για το αν μετέφερε στο Δήμαρχο πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κρούστας είπε πως δεν συνέβη αυτό καθώς ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε να επισκεφτεί ο ίδιος το χωριό για να ενημερωθεί πλήρως και να επικοινωνήσει και με τους ίδιους τους κατοίκους. Σκοπός είναι όλοι μαζί στη συνέχεια να τον ενημερώσουν για τις ανάγκες και τα ζητήματα που τους απασχολούν.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ