Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στις 21:30 θα πραγματοποιηθεί ένα κρητικό παραδοσιακό γλέντι με τον Χρύσανθο Μακράκη.
Είσοδος: 5 ευρώ.
Τοποθεσία: στο πάρκινγκ στην Ελούντα, στην προβλήτα.
