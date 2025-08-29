Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στις 21:30 θα πραγματοποιηθεί ένα κρητικό παραδοσιακό γλέντι με τον Χρύσανθο Μακράκη.

Είσοδος: 5 ευρώ.

Τοποθεσία: στο πάρκινγκ στην Ελούντα, στην προβλήτα.