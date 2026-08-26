Πολύ χρήσιμο φιλικό όπως αναμενόταν ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν ήταν για την ΑΕ Νεάπολης αυτό με την Επισκοπή στο ΔΑΚ Γάλλου στο Ρέθυμνο.

Οι «πρασινοκίτρινοι» γνώρισαν την ήττα 2-0, ωστόσο το αποτέλεσμα περνά σε δεύτερη μοίρα, καθώς τέτοιου είδους αναμετρήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας τους για τη Γ’ Εθνική.

Τα γκολ των γηπεδούχων σημείωσαν στο 19’ ο Γεωργάκης και στο 25’ ο Μυφτάρι.

Οι δύο ομάδες είχαν διάθεση και προσπάθησαν να φτάσουν έξω από την αντίπαλη περιοχή, χωρίς όμως να δημιουργήσουν τη μεγάλη ευκαιρία.