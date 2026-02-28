Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στο ζήτημα της αξιοποίησης του γηπέδου Λακωνίων, καθώς ο Δήμος Αγίου Νικολάου απάντησε επισήμως στο αίτημα που είχε καταθέσει η ΕΠΣ Λασιθίου για τη διάθεση του χώρου, με στόχο τη δημιουργία Ενωσιακού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Λασιθίου.

Η απάντηση του Δήμου Αγίου Νικολάου, θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω. Συγκεκριμένα, ο Δήμος ζητά από την Ένωση να καταθέσει αναλυτική ενημέρωση για τις προβλεπόμενες εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο γήπεδο Λακωνίων. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τον αγωνιστικό χώρο, τα αποδυτήρια, τις κερκίδες, την περίφραξη και τον φωτισμό, δηλαδή το σύνολο των βασικών υποδομών που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός σύγχρονου και πιστοποιημένου ενωσιακού γηπέδου.

Παράλληλα, ζητείται να διευκρινιστεί εάν υφίστανται εγκεκριμένες μελέτες και αν έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου. Με τον τρόπο αυτό, η δημοτική αρχή θέτει ως προϋπόθεση τη θεσμική και τεχνική ωριμότητα της πρότασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα είναι απολύτως συμβατή με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και τις διαδικασίες ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην απάντησή του, ο Δήμος επισημαίνει ότι δεν είναι αρνητικός στη διάθεση του γηπέδου. Ωστόσο, για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος απαιτούνται συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις ως προς τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις και τον τρόπο υλοποίησής τους, δεδομένου ότι όλες οι εργασίες θα πρέπει να τελούν υπό την έγκριση των υπηρεσιών του Δήμου. Πρόκειται για μια διατύπωση που, στην ουσία, μεταφέρει τη συζήτηση από το επίπεδο της πρόθεσης στο επίπεδο της συγκεκριμένης τεχνικής και οικονομικής πρότασης.

Η απάντηση του Δήμου συνιστά, επί της ουσίας, ένα θεσμικό βήμα που ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση. Την κατάθεση ολοκληρωμένου σχεδίου με τεχνικές προδιαγραφές, μελέτες και σαφές χρηματοδοτικό σχήμα. Εφόσον η ΕΠΣ Λασιθίου προχωρήσει στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων και στην τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του έργου, το αίτημα μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ουσιαστική προοπτική υλοποίησης.

Αναλυτικά το σχετικό έγγραφο αναφέρει: «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματος σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Γήπεδο Λακωνίων (στον αγωνιστικό χώρο, στα αποδυτήρια, στις κερκίδες, στην περίφραξη και στον φωτισμό), καθώς και αν υφίστανται εγκεκριμένες μελέτες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου. Ο Δήμος δεν είναι αρνητικός στη διάθεση του γηπέδου, ωστόσο για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος σας απαιτούνται συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις και τον τρόπο υλοποίησης τους, δεδομένου ότι όλες οι εργασίες θα πρέπει να τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου».