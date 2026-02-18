Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανόλης Μενεγάκης στην συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα αναφέρθηκε στο θέμα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Ανέφερε: “Για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας υγείας, επισημαίνουμε ότι η εύρυθμη και πλήρης λειτουργία του όλων των τμημάτων και της ΜΕΘ Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου δεν είναι ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τη διοίκησή του αλλά αφορά ισότιμα τον πρώτο αλλά και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, καθώς και την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του νομού.

Εκφράζουμε για άλλη μια φορά τη στήριξή μας στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου αλλά και την ευαισθησία στα ζητήματα που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα. Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τη διοίκησή του και το Υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας διαβεβαιώσεις ότι η ΜΕΘ θα στελεχωθεί με το αναγκαίο ιατρικό προσωπικό, έπειτα από την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του Δ/ντή της.

Στο μεσοδιάστημα και για να διασφαλιστεί η λειτουργία της αναμένεται η ανακοίνωση προσωρινών λύσεων που θα ανακοινωθούν από τη διοίκηση ώστε να μην διαταραχθεί ούτε για μία ημέρα η λειτουργία της ΜΕΘ.

Ως Δήμος κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να στηρίξουμε έμπρακτα τη λειτουργία του, έχοντας ήδη θεσπίσει χρηματική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ μηνιαίως για νέους ιατρούς που θα επιλέξουν να έρθουν και να εργαστούν στον τόπο μας. Η στήριξη, η επαρκής στελέχωση και η διαρκής αναβάθμισή του αποτελούν υπόθεση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, τους υγειονομικούς και τους επισκέπτες της περιοχής μας.