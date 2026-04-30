Η Κρήτη αυτή την περίοδο θυμίζει έναν οργανισμό που προσπαθεί να αναπνεύσει ενώ οι αρτηρίες του στενεύουν επικίνδυνα.

Ο ΒΟΑΚ, ο πολύπαθος οδικός μας άξονας, δεν είναι πλέον απλώς ένα θέμα συζήτησης στα καφενεία ή στα πολιτικά γραφεία, είναι μια καθημερινή δοκιμασία νεύρων, αντοχής και, πάνω απ’ όλα, ασφάλειας.

Καθώς διανύουμε τις πρώτες εβδομάδες της τουριστικής σεζόν, τα σημάδια είναι ήδη εδώ και είναι δυσοίωνα. Το κυκλοφοριακό έμφραγμα που βιώσαμε τις προηγούμενες ημέρες δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο προάγγελος αυτού που θα ακολουθήσει την «καρδιά» του καλοκαιριού.

Για ένα έργο που όλοι το θέλουμε δεν σημαίνει πως πρέπει να δυσφημήσουμε τον τόπο μας μέχρι να ολοκληρωθεί.

Το ερώτημα που καίει:

Τι γίνεται σε περίπτωση ανάγκης;

Ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μεταφέρει έναν άνθρωπο σε κρίσιμη κατάσταση, πώς θα προσπεράσει αυτή την «ουρά»; Οι κορίνες, που έχουν καρφωθεί στην άσφαλτο ως διαχωριστικό, μπορεί να τοποθετήθηκαν για να αποτρέψουν τις μετωπικές συγκρούσεις, αλλά ταυτόχρονα έχουν μετατρέψει τον ΒΟΑΚ σε μια «ποντικοπαγίδα». Δεν υπάρχει χώρος ελιγμού, δεν υπάρχει ΛΕΑ, δεν υπάρχει διέξοδος. Η ασφάλεια που προσφέρουν οι κορίνες είναι πλασματική, αν ακυρώνουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης των σωστικών μέσων.

Δεν αρκεί να διαπιστώνουμε το πρόβλημα. Χρειάζονται τολμηρές κινήσεις, τώρα, πριν φτάσουμε στον «καυτό» Ιούλιο. Καταθέτω ορισμένες προτάσεις που προκύπτουν από τη διαβούλευση με τοπικούς φορείς και την καθημερινή τριβή με το δρόμο.

Αυστηρή Ρύθμιση Κυκλοφορίας Βαρέων Οχημάτων

Πρέπει να εξεταστεί άμεσα ο περιορισμός της κίνησης φορτηγών και βαρέων μηχανημάτων σε συγκεκριμένες ώρες αιχμής, ειδικά στα τμήματα όπου υπάρχουν ενεργά εργοτάξια. Η απαγόρευση κυκλοφορίας τους κατά τις ώρες που μετακινούνται οι εργαζόμενοι και οι τουριστικές ροές (π.χ. 08:00-10:00 και 17:00-19:00) θα μπορούσε να δώσει μια σημαντική «ανάσα» στον κεντρικό άξονα.

Περιορισμός Οχημάτων Χαμηλής Ταχύτητας στον Κεντρικό Άξονα

Είναι αδιανόητο να επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων τύπου buggy ή ATV (γουρούνες) που δεν μπορούν να πιάσουν το κατώτατο όριο ταχύτητας σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Αυτά τα οχήματα αποτελούν κινητά εμπόδια. Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια ώστε η κίνησή τους να διεξάγεται αποκλειστικά από το δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο, προστατεύοντας τόσο τους ίδιους, όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Δυναμική διαχείριση και ευελιξία εργοταξίων

Οι ανάδοχοι των έργων πρέπει να δεσμευτούν για την ελαχιστοποίηση της κατάληψης του οδοστρώματος κατά τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες αιχμής. Η σήμανση πρέπει να είναι υποδειγματική και οι εργασίες που απαιτούν ολική ή μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας να προγραμματίζονται, όπου είναι εφικτό, κατά τις νυχτερινές ώρες.

Αναθεώρηση της χρήσης των διαχωριστικών «κορινών»

Στα σημεία που ο δρόμος στενεύει υπερβολικά, οι κορίνες πρέπει να επανατοποθετηθούν με τρόπο που να επιτρέπει σε ένα όχημα να κάνει στην άκρη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η απόλυτη απομόνωση των λωρίδων κυκλοφορίας μετατρέπει κάθε μικροατύχημα ή βλάβη σε πλήρες έμφραγμα, εμποδίζοντας ταυτόχρονα τη διέλευση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων.

Ενισχυμένη αστυνόμευση και ρύθμιση από την Τροχαία ΒΟΑΚ

Δεν χρειαζόμαστε την αστυνομία μόνο για την επιβολή προστίμων, αλλά για τη φυσική παρουσία και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε κόμβους, που αποκαλούμε «λαιμούς μπουκαλιού». Η παρουσία του αστυνομικού λειτουργεί αποτρεπτικά στην αντικοινωνική οδηγική συμπεριφορά και βοηθά στην ομαλή ροή, όταν ο φόρτος γίνεται μη διαχειρίσιμος.

Ψηφιακή ενημέρωση οδηγών σε πραγματικό χρόνο

Είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε κομβικά σημεία πριν από τα εργοτάξια. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον χρόνο αναμονής ή την ύπαρξη εμποδίων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές από το παλιό εθνικό δίκτυο, αποσυμφορώντας τον κεντρικό άξονα. Θα πρότεινα και μια σύγχρονη, ζωντανή ενημέρωση μέσω εφαρμογής στα έξυπνα κινητά ή και τα τάμπλετ που διαθέτουν τα σύγχρονα οχήματα. Θα βοηθήσει πολύ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ