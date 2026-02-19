Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε χθες ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης μιλώντας για τα έργα που εξελίσσονται στο Δήμο, την ωριμότητα και τη χρηματοδότηση των μελετών, τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες.

Ρωτήσαμε τον δήμαρχο, γιατί δε βλέπουμε να προχωρούν οι αναπλάσεις στους υπαίθριους χώρους, που μισθώνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Εκεί άλλωστε αναπτύσσεται και η κύρια οικονομική δραστηριότητα της πόλης, στην τουριστική περίοδο.

Ο κ. Μενεγάκης απάντησε ότι ο Δήμος «είναι σε τροχιά αδειοδοτικών διαδικασιών», τονίζοντας παράλληλα ότι μέχρι το τέλος του 2026 έχει δοθεί με νόμο παράταση για τις αυθαίρετες κατασκευές, που υπάρχουν στη χερσαία ζώνη λιμένος, χωρίς δυνατότητα νομιμοποίησής τους. Επίσης υπογράμμισε ότι θα πρέπει να βρεθεί μόνιμη λύση να αδειοδοτηθούν κατασκευές σκιάστρων κλπ.

Όσον αφορά την ανάπλαση της βόρειας πλευράς της λίμνης, που έχει αναβληθεί επί δύο τουριστικές περιόδους, όπως φαίνεται -ούτε και τη φετινή περίοδο πρόκειται να γίνει. Άρα και αυτή -όπως και οι άλλες ζώνες, όπου παραχωρούνται υπαίθριοι χώροι, θα λειτουργήσουν με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Μάλιστα, ενώ υπάρχει τεχνική μελέτη για τα νέα σκίαστρα και καταμερισμός των παραχωρούμενων επιφανειών, ο Δήμος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε υλοποίηση.

Ο Δήμαρχος συνέδεσε τη συγκεκριμένη πλευρά με επέκταση της μελετούμενης ζώνης και προς το θεατράκι της λίμνης και μέχρι τη Λέσχη Προσκόπων, ως ένα σύνολο προς ανάπλαση…

Για ολόκληρη αυτή τη μελέτη θα απαιτηθεί η λήψη σχετικής άδειας ανάπλασης όλου αυτού του τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένος. Ενδεχομένως κάποια πράγματα (τουλάχιστον οι χρήσεις) της ανάπλασης αυτής να πρέπει να προβλεφθούν από το μάστερ πλαν του λιμένα που είναι προς εκπόνηση και δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί και εγκριθεί μέσα στο 2026.

Ο Δήμαρχος προχώρησε ακόμη περισσότερο, ανακοινώνοντας ότι αντί σημειακών επεμβάσεων χωριστά σε κάθε τμήμα του λιμένα που μισθώνει το Δ. Λιμενικό Ταμείο για τραπεζοκαθίσματα, ο Δήμος σκοπεύει να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη μελέτη ανάπλασης με νόμιμες κατασκευές σκιάστρων κλπ. για τους παραχωρούμενους χώρους για το σύνολο της χερσαίας ζώνης λιμένος. Μια διαδικασία που εκτός της μελέτης θα απαιτήσει και σειρά εγκρίσεων στη συνέχεια. Τη μελέτη θα εκπονήσουν τεχνικοί σύμβουλοι του Λιμενικού Ταμείου, οι ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου και ο φάκελος θα κατατεθεί με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αντίστοιχα ζητήματα αντιμετωπίζουν και άλλοι παραλιακοί οικισμοί του Δήμου- Ελούντα, Πλάκα, Σίσι και Μίλατος – όπου όμως δεν υπάρχει χερσαία ζώνη λιμένος. Για τους συγκεκριμένους θα κατατεθούν φάκελοι εξομοίωσης με ζώνη λιμένος με παράλληλη αδειοδότηση νόμιμων κατασκευών στους παραχωρούμενους χώρους στα καταστήματα. Δεσμεύτηκε ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα έχουν εκπονηθεί οι μελέτες αυτές.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ