Προ ημερών συνάντησα μία πολύ όμορφη πεταλούδα… Το όνομά της είναι «Βανέσσα του Κάρδου» (Vanessa cardui), γνωστή και ως Painted Lady («Βαμμένη Κυρία»). Χαρακτηρίζεται από τα καφέ και πορτοκαλί σχέδια στα φτερά της. Η πεταλούδα αυτή φημίζεται για τις εντυπωσιακές μεταναστεύσεις της. Στην Κρήτη φτάνει μεταναστεύοντας από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο ανανεωμένο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) ενημερώθηκα ότι στην Κρήτη υπάρχουν 47 είδη ημερόβιων πεταλούδων (από τα περίπου 1000 είδη λεπιδοπτέρων στο νησί της Κρήτης) με 4 από αυτές να απαντώνται αποκλειστικά στο νησί (ενδημισμός 8,5%). Η πανίδα των πεταλούδων είναι μάλλον φτωχή παρά το μεγάλο μέγεθος του κρητικού νησιού, κυρίως λόγω της μακρόχρονης απομόνωσης της Κρήτης και της μικρής ικανότητας των πεταλούδων να εποικίζουν νησιά. Τα πιο σημαντικά ενδημικά της Κρήτης είναι η Kretaniapsylorita (Γαλάζια πεταλούδα του Ψηλορείτη), η Hipparchiacretica (Κρητική Ιππαρχία) και η Coenonymphathyrsis (Κρητική Κοινώνυμφη).

Οι πεταλούδες παίζουν κρίσιμο ρόλο στο περιβάλλον καθώς βοηθούν στην αναπαραγωγή των λουλουδιών, ενώ η παρουσία τους υποδηλώνει ένα καθαρό και μη μολυσμένο περιβάλλον.

ΛΕΩΝ. Κ.