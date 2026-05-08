8-10 Μαΐου 2026 Κινηματοθέατρο REX | Άγιος Νικόλαος Είσοδος ελεύθερη για όλες τις προβολές

Μια επιμελημένη επιλογή παλαιστινιακού κινηματογράφου, που συναντιέται σε 5 τοποθεσίες, σε 3 νησιά: Άγιος Νικόλαος | Χανιά | Ικαρία | Λεμεσός | Λευκωσία

[Κάθε ταινία προσφέρει μια διαφορετική οπτική, ανοίγοντας χώρο για στοχασμό, διάλογο και συλλογική θέαση.]

Ως μια αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία που σε εθελοντική βάση, το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Κινηματογράφου συνεχίζει να δημιουργεί μια συλλογική κινηματογραφική εμπειρία η οποία ξεπερνά την ιδέα των συνόρων, φέρνοντας τον παλαιστινιακό κινηματογράφο σε ένα όσο το δυνατόν πιο ποικιλόμορφο κοινό, μέσω δωρεάν προβολών.

Η φετινή διοργάνωση διαμορφώνεται γύρω από το ερώτημα:

«Πώς συντηρείται, μεταδίδεται και επιμένει η ζωή κάτω από συνθήκες που έχουν σχεδιαστεί για να την εξαντλούν;».

Αντλώντας από το ποίημα We Teach Life, Sir (Διδάσκουμε ζωή, κύριε) της Rafeef Ziadah, η θεματική της φετινής έκδοσης πλαισιώνει τον κινηματογράφο ως έναν χώρο όπου η ζωή όχι μόνο αναπαρίσταται, αλλά μεταφέρεται, διαπραγματεύεται και μοιράζεται.

Το πρόγραμμα του 2026 συγκεντρώνει μια επιλογή πρόσφατων παλαιστινιακών ταινιών που στοχάζονται πάνω στην ροή, τη μνήμη και την επιμονή της καθημερινής ζωής.

Στη φετινή επιμέλεια περιλαμβάνονται: Yalla Parkour Upshot της Maha Haj Gaza Bride 17 του Waseem Khair All That’s Left of You (Στη Σκια της Πορτοκαλιάς) της Cherien Dabis