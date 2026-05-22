Κλίμα αισιοδοξίας για τη θετική εξέλιξη και έκβαση της κάλυψης της μεγάλης επένδυσης που εξελίσσεται στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, από το Ταμείο Ανάκαμψης, σκόρπισε η ανακοίνωση του προέδρου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Γιώργου Αστρουλάκη για την έγγραφη διαβεβαίωση που έλαβε προχθές. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ενημέρωσε περί της πληρότητας του φακέλου που έχει καταθέσει η ΔΑΕΑΝ στο υπουργείο.

Η υλοποίηση της επένδυσης προχωρεί και χθες το Δ.Σ. της εταιρείας κλήθηκε να εγκρίνει πρακτικό της παραλαβής των υλικών για τις πλωτές προβλήτες, των αλουμινένιων γεφυρών, που ενώνουν τις πλωτές με το ντόκο και τον γερανό ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών. Είναι το δεύτερο τμήμα της συνολικής προμήθειας του έργου.

