Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη της ΔΕΥΑΑΝ στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων μέσω χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ή ιδίους πόρους» για τα έτη 2026-2028, μεταξύ «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου» και «Δαίδαλος Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός».

Η συνεργασία με την «Δαίδαλος» έχει στόχο την υποβολή για ένταξη σε Επιχειρησιακά Προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κτλ.

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΥΑΑΝ ολοκλήρωσε την διαδικασία ωρίμανσης έργων, προμηθειών, που είτε υλοποιούνται από ιδίους πόρους, είτε έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακά Προγράμματα και έπεται άμεσα η συμβασιοποίησή τους. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το φόρτο εργασίας, την πολυνομία και την γραφειοκρατία που δυσχεραίνει τα καθημερινά καθήκοντα και δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω έργα-προμήθειες αποτελούν συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις και απαιτούν στενή παρακολούθηση και τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, το υφιστάμενο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας αδυνατεί να ανταποκριθεί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του.

Συνεπώς, όπως αποδέχτηκε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ, προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης στην ΔΕΥΑ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Γι’ αυτό εγκρίθηκε από τις 29-12-2025 η μελέτη παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη της ΔΕΥΑ.ΑΝ στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων μέσω χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ή ιδίους πόρους». Αφορά την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής ικανότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας με επιστημονικό προσωπικό 2 ατόμων για 24 μήνες και ειδικοτήτων που συνάδουν με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

Η «Δαίδαλος» με τη σύμβαση αυτή δύναται θα διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό των απαιτούμενων ειδικοτήτων, που θα την υποστηρίξει τεχνικά και διοικητικά στην υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, ήτοι ένα άτομο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ένα άτομο ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.

Το προσωπικό αυτό θα συνδράμει τα στελέχη της ΔΕΥΑΑΝ, που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, δηλαδή θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε τεχνικά θέματα. Όπως η σύνταξη μελετών έργων-προμηθειών, η σύνταξη προδιαγραφών ανάθεσης μελετών, η υποβολή προτάσεων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα για χρηματοδότηση, η επίβλεψη και υλοποίηση έργων.

Οι δαπάνες που συνολικά απαιτούνται για την εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης διάρκειας 28 μηνών ανέρχονται σε 92.509,85 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ