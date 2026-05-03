Ξεκίνησαν οι εκσκαφικές εργασίες στο πάρκινγκ της Μαρίνας Αγίου Νικολάου για την τοποθέτηση δικτύων και του μεταλλικού σκελετού, πάνω στον οποίο θα προσαρμοστούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία συγχρόνως θα λειτουργήσουν ως σκίαστρα για ένα αριθμό οχημάτων που θα σταθμεύουν στο χώρο στάθμευσης που εκμεταλλεύεται η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου.

Η κατασκευή των σκιάστρων και η προμήθεια των φωτοβολταϊκών είναι μέρος της μεγάλης επένδυσης που υλοποιεί η ΔΑΕΑΝ στη μαρίνα, συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

H συμπερίληψη της εγκατάστασης στοιχείων ΑΠΕ ήταν αναγκαία για την εξασφάλιση υψηλής μοριοδότησης και ένταξης της επένδυσης στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεδομένου ότι η παραγωγή ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά που θα εγκατασταθούν, θα καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της μαρίνας και των πελατών της, καθιστώντας τη μαρίνα μια περιβαλλοντικά «πράσινη» υποδομή στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Σε δυο βδομάδες προβλέπεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή τα υποδομής πάνω στην οποία θα «κουμπώσουν» τα φωτοβολταϊκά στοιχεία για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών λειτουργίας της μαρίνας, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γ. Αστρουλάκης.

Τα θεωρούν υποβάθμιση

Η ΑΝΑΤΟΛΗ μετέφερε στον πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ τις ανησυχίες που εκφράζουν καταστηματάρχες και κάτοικοι, τα καταστήματα και οι οικίες των οποίων βρίσκονται στην περίμετρο και έχουν θέα προς το πάρκινγκ της μαρίνας και τη θάλασσα. Ορισμένοι, που επικοινώνησαν με την ΑΝΑΤΟΛΗ εξέφρασαν την ανησυχία για την πιθανή αλλοίωση του χώρου και υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου, με τις οπτικές διαφυγές προς το όμορφο θαλάσσιο μέτωπο ως και φόβους για πιθανή, οχλούσα ανάκλαση του ήλιου από τις γυάλινες επιφάνειες των φωτοβολταϊκών πλαισίων προς τις προσόψεις των ψηλών κτιρίων που είναι κτισμένα γύρω από το πάρκινγκ της μαρίνας…

Ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ, στον οποίο μεταφέραμε τα σχετικά σχόλια, τόνισε ότι το έργο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής επένδυσης η οποία έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Συνοχής. Η συνολική πρόταση της επένδυσης και ο σχεδιασμός για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών καταρτίστηκε από το μελετητικό γραφείο «Νότιον» στη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ και συνέπεσε να κατατεθεί χωρίς καμία μεταβολή, από την παρούσα διοίκηση της Δημοτικής Α.Ε. Η συμπερίληψη της εγκατάστασης στοιχείων ΑΠΕ ήταν αναγκαία για την εξασφάλιση υψηλής μοριοδότησης και ένταξης της επένδυσης στο Ταμείο Συνοχής, δεδομένου ότι η παραγωγή ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά που θα εγκατασταθούν θα καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της μαρίνας και των πελατών της, καθιστώντας τη μια περιβαλλοντικά «πράσινη» υποδομή στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

Εξ άλλου, όπως εξήγησε, τα σκίαστρα με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα καλύψουν ένα μικρό ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του πάρκινγκ και η κλίση με την οποία θα τοποθετηθούν τα περισσότερα θα είναι προς τη θάλασσα, οπότε ελαχιστοποιείται μια πιθανότητα ανάκλασης του ήλιου προς τα κτίρια περιμετρικά του πάρκινγκ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ