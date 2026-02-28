Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και σημάδεψε βαθιά την ελληνική κοινωνία. Η ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις με κύρια αιτήματα τη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές για δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές και δικαιοσύνη.

Στο νομό Λασιθίου οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 12.00 στις πλατείες Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας.