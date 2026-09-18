Η αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Σητείας, του Νηπιαγωγείου Σκοπής και του Δημοτικού Σχολείου Μαλών για το σχολικό έτος 2026-2027 δεν αποτελεί μια απλή διοικητική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη δημογραφική συρρίκνωση και την εγκατάλειψη της περιφέρειας.

Πίσω από τη διαπίστωση περί ανεπαρκούς μαθητικού δυναμικού βρίσκονται χωριά που αδειάζουν, νέοι άνθρωποι που φεύγουν και οικογένειες που δεν βρίσκουν τις προϋποθέσεις για να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Βρίσκονται, όμως, και πολιτικές επιλογές που, χρόνο με τον χρόνο, ερημώνουν την περιφέρεια: η αποδυνάμωση των δημόσιων δομών, η υποστελέχωση σχολείων και νοσοκομείων, η έλλειψη προσιτής κατοικίας, η ανεπάρκεια βασικών υποδομών και η απουσία ουσιαστικών κινήτρων για τους νέους και τις οικογένειες. Όταν η Πολιτεία δεν εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να ζήσει, να εργαστεί και να μεγαλώσει τα παιδιά του στον τόπο του, τότε τα χωριά αδειάζουν και τα σχολεία κλείνουν. Η ερήμωση της περιφέρειας δεν είναι, επομένως, ένα αναπόφευκτο φυσικό φαινόμενο. Είναι και αποτέλεσμα πολιτικών που εγκαταλείπουν ολόκληρες περιοχές και τους ανθρώπους τους.

Το κλείσιμο των σχολείων είναι αποτέλεσμα της δημογραφικής συρρίκνωσης, αλλά ταυτόχρονα την επιταχύνει. Δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος: τα σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους επειδή μειώνονται τα παιδιά και, στη συνέχεια, η απουσία σχολείου επιταχύνει ακόμη περισσότερο την ερήμωση του τόπου.

Από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε με συγκεκριμένα στοιχεία το μέγεθος του προβλήματος: σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις μέσα σε πέντε χρόνια, 21.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε τρία χρόνια και περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία που έπαψαν να λειτουργούν μέσα στην ίδια περίοδο. Πρόκειται, όπως τόνισε, για την εικόνα μιας χώρας που συρρικνώνεται και μιας περιφέρειας που αργοπεθαίνει.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση. Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά επιδόματα, αλλά με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που συνδέει τη στέγη, το εισόδημα, την Παιδεία, την Υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση «Δημογραφικού Αποτυπώματος» για κάθε σημαντική κρατική απόφαση, 12 Περιφερειακά Σχέδια Ανάπτυξης και ουσιαστικά φορολογικά και κοινωνικά κίνητρα για τη μόνιμη εγκατάσταση νέων ανθρώπων και οικογενειών στην περιφέρεια. Περιλαμβάνει επίσης 40.000 κοινωνικές κατοικίες, με προτεραιότητα και στους γιατρούς, στους εκπαιδευτικούς και στους δημόσιους λειτουργούς που καλούνται να υπηρετήσουν στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές.

Ταυτόχρονα, προβλέπει ένα πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο, με σχολική σίτιση, ενισχυτική διδασκαλία, μόνιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ισχυρή ειδική αγωγή και ιδιαίτερη μέριμνα για τις νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Η απάντηση στη δημογραφική συρρίκνωση δεν είναι να διαχειριζόμαστε το κλείσιμο των σχολείων. Είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα σχολεία να αποκτήσουν ξανά μαθητές και οι νέες οικογένειες να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να ριζώσουν στον τόπο τους.

Γιατί κάθε σχολείο που παραμένει ανοιχτό είναι μια υπόσχεση ότι ο τόπος έχει μέλλον.