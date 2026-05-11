Ξεκινούν οι εγγραφές στην Ακαδημία Υδατοσφαίρισης του Ομίλου μας, η οποία απευθύνεται σε κορίτσια και αγόρια από 8 ετών και στόχο έχει να γνωρίσει στα παιδιά τον κόσμο του αθλητισμού μέσα από το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία, την πειθαρχία και τη χαρά της συμμετοχής.

Η υδατοσφαίριση αποτελεί το πιο επιτυχημένο ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα, με σπουδαίες διακρίσεις και σταθερή παρουσία τόσο σε Εθνικό όσο και σε Συλλογικό επίπεδο, προσφέροντας στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες, αξίες και αθλητική παιδεία.

Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται από τον Μάνο Καμπανό, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 19:00 έως 20:30.

Πληροφορίες και εγγραφές στο γραφείο του ΝΟΑΝ από 11/5/26, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 17:00 έως 19:00.

