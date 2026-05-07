Η Γιορτή της Μητέρας έχει καθιερωθεί και εορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στην αγάπη, τη φροντίδα και τον καθοριστικό ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία.

Με αφορμή την ημέρα αυτή το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράπετρας σε συνεργασία με τη θεατροπαιδαγωγό Λίνα Μαργώνη διοργανώνει δράση στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Δήμου (παλιό Δημαρχείο) τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00-20:00 μ.μ.

Η δράση περιλαμβάνει την αφήγηση παραμυθιού με θέμα τη μητρική αγάπη και το δεσμό μητέρας-παιδιού καθώς και βιωματικές δραστηριότητες.