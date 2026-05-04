Την Κυριακή του Παραλύτου 3 Μαΐου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και κήρυξε επίκαιρα τον Θείο λόγο στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας. Πριν την Απόλυση τέλεσε τα τεσσαρακονθήμερα ιερά μνημόσυνα των μακαριστών Γεωργίου Παναγιωτάκη και Δέσποινας Βουζουνέρη και το εξάμηνο της αείμνηστης δασκάλας Ανθής Δασκαλάκη.

Στο σύντομο κήρυγμά του, μετά το ιερό ευαγγέλιο, μίλησε για το θαύμα του Χριστού στον επί τριάντα οκτώ χρόνια παραλυτικό στην Προβατική Κολυμβήθρα, επισημαίνοντας ότι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων των ανθρώπων Κύριος θεράπευσε τον ασθενή παράλυτο άνθρωπο, αναγνωρίζοντας την πίστη, την υπομονή και την ελπίδα του. Τέλος, σημείωσε ότι όλοι μας καλούμαστε να υπακούσουμε στον Αναστάντα Χριστό και να μην αμαρτάνουμε στο εξής, «μηκέτι αμάρτανε», για να μην περιπέσουμε σε χειρότερα.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριος Αγγελάκης, προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού, και ο Ιερολ. Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάστηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί, ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Μπαχλιτζανάκης.